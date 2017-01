ANNONSE

Hovedindeksen endte på 696,24 poeng, som er litt lavere enn sluttkursen sitt fredag.

Indeksen er dermed nær to milepæler, et nytt rekordnivå, som ble satt fredag i forrige uke på 696,22 poeng og den magiske 700-grensen.

Statoil var mest omsatt og gikk opp 1,2 prosent. På andreplass på omsetningslisten ligger DNB som øker 0,9 prosent. Vinnerne blant de mest omsatte er Aker BP og Telenor, som gikk opp henholdsvis 3,9 og 1,7 prosent.

Taperne blant de mest omsatte fredag var Norsk Hydro som gikk ned 1,2 prosent, PGS som falt 1,4 prosent og Orkla som svekket seg 1 prosent.

Også de toneangivende børsene i Europa kunne vise til positive tall fredag. DAX 30-indeksen i Frankfurt gikk opp 0,7 prosent. CAC 40 i Paris svingte seg opp 1 prosent, og FTSE 100 i London hadde en oppgang på 0,4 prosent.

Oljeprisene svekket seg igjen etter en liten opptur torsdag, og fredag ettermiddag blir et fat nordsjøolje omsatt for 55,5 dollar på spotmarkedet, en svekkelse på 60 cent i løpet av dagen. Amerikansk lettolje ble solgt for 52,4 dollar fatet. (©NTB)