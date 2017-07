Oslo børs satte rekord

Telenor-rekord bidro til Oslo børs-rekord.

Mandag la Telenor fram et driftsresultat på 13 milliarder kroner for andre kvartal i år, en økning på snaut 2 milliarder kroner og dessuten ny rekord for dette kvartalet.

Oppgangen til Telenor bidro også til å løfte Oslo børs til nye høyder.

Ved børsens slutt klokken 16.25 var den oppe i 729,18, etter å ha vært over 730 poeng. Den forrige intradag-rekorden ble satt 16. mai, da den var oppe i 728,32 poeng. Totalt gikk børsen opp 1,1 prosent mandag.

Telenor-aksjen ser ut til å gå opp med rundt 8,4 prosent mandag, og er den desidert mest omsatte aksjen på Oslo børs. Det ble den beste børsdagen for telegiganten siden oktober 2009.

- Dette er en dag og i morgen er det en annen dag. Vi er ferdig med det kvartalet vi har bak oss og er glad for det resultatet vi hadde. Nå må vi fokuserer på å levere i tredje og så i fjerde kvartal, sier konsernsjef Sigve Brekke til Nettavisen.

Tross gode resultater, skal Telenor kutte 2200 stillinger i året.

Photocure, Grieg Seafood, Golden Ocean Group og Gaming Innovation Group er blant de andre vinnerne. Også Norwegian gikk solid opp, med en pluss på 2,54 prosent.