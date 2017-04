ANNONSE

Av de ti mest omsatte selskapene på Oslo Børs mandag var det kun Telenor som sank i verdi. Selskapet sank dog ikke mer enn 0,07 prosent. Marine Harvest ble stående på stedet hvil, mens Statoil (+1,02), DNB (+0,96), Norsk Hydro (+1,28), Yara International (+1,48), Subsea 7 (0,45), Orkla (+0,13), TGS-Nopec Geophysical Company (+0,22) og Lerøy Seafood Group (+0,72) steg i verdi.

I Europa sank de tre toneangivende aksjeindeksene svakt. CAC 40 i Paris falt med 0,43 prosent, mens FTSE 100 i London og DAX 30 i Frankfurt gikk ned henholdsvis 0,24 og 0,12 prosent.

Mandag ettermiddag ble et fat nordsjøolje omsatt for 53,3 dollar fatet på spotmarkedet. Et fat amerikansk lettolje ble solgt for 50,3 dollar.

