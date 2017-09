Oslo Børs styrker seg mot alle odds

Skal du handle aksjer, kan det lønne seg å ikke se for mye på statistikk. Oslo Børs er så langt solid opp i «skrekkmåneden» september.

September er statistisk sett den verste måneden i året på Oslo Børs. De siste 34 årene har børsen i gjennomsnitt falt 1,7 prosent denne måneden, ifølge DNB Markets.

Men statistikk er som kjent bare statistikk. Tross et fall fredag, har Oslo Børs styrket seg nesten tre prosent når «skrekkmåneden» er kommet halvveis. Bare denne uken har børsen nådd historiske toppnoteringer fire ganger.

- At børsen styrker seg i september er jo mot normalt, men samtidig er jo dette bare snakk om gjennomsnittstall. I motsetning til endel tidligere år er det i år ingenting som trekker børsen ned, selv om det var mye snakk om det på forhånd, sier sjefstrateg Leif-Rune Rein i Nordea til Nettavisen.

Rekordsterk vekst

Han viser til at grunnen til at børsene styrker seg såpass mye handler om høy global vekst og at selskapene tjener bra med penger.

- Andre kvartal i år var det kvartalet med sterkest økonomisk vekst globalt siden 2010. Det er ingen tvil om at vi har en synkronisert markedsoppgang, sier Rein.

Likevel har Oslo Børs sterkere utvikling enn flertallet av de globale markedene, noe som trolig kan forklares med oljeprisen. Prisen på nordsjøolje er opp 5,5 prosent så langt i september.

- Vi ser at de markedene som har gått best er energi, på grunn av oljeprisen, og finans, siden rentene har steget, sier Rein.

Ingen skyer på himmelen

Han ser heller ingenting som skulle tilsi at utviklingen skulle snu med det første etter den .

- Man begynner jo å se etter en mulige korreksjon, men det kommer ikke ut av løse luften. Det har vært mye snakk om at situasjonen i Nord-Korea kan sende børsen ned, men så langt ser det ikke ut som det bekymrer investorene noe særlig, sier Rein.

Børsen endte ellers ned 0,5 prosent fredag, etter å ha oppnådd historiske toppnoteringer fire dager på rad tidligere denne uken. Børsen tar helt på 759 poeng, fire poeng under torsdagens rekordnotering.

Av de større selskapene var både Statoil, Hydro og Telenor og DNB ned, mens Orkla, Marine Harvest og Yara steg. Røkkes oljeselskap Aker BP var mest ned av selskapene med en markedsverdi over 10 milliarder kroner, med et fall på 2,41 prosent. Til gjengjeld steg logistikk-kjempen Wallenius Wilhelmsen Logistics 2,45 prosent.

