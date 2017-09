Oslo kommune åpner for enda en ny dieselavgift

Oslo kommune bør innføre forurensningsavgift for lette dieselbiler, dersom man skal klare å bedre luften i hovedstaden innen 2020.

Det viser en fersk utredning fra Oslo kommune og Statens vegvesen, ifølge NRK. Foreløpig er en slik avgiftssone (lavutslippssone) planlagt kun for tunge kjøretøyer.

– For å komme fortest mulig under grenseverdiene, er man nødt til å gjøre noe både med de tunge og lette kjøretøyene, sier overingeniør Susanne Lützenkirchen i Bymiljøetaten, som har ledet arbeidet.

Blir dette vedtatt, må man altså betale et nytt gebyr for vanlige dieselbiler i Oslo, ikke bare tunge kjøretøy som var planen. Et slikt gebyr kommer eventuelt i tillegg til forhøyede bomtakster som slår inn 1. oktober.

Kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF ber politikerne besinne seg før de innfører flere restriktive tiltak rettet mot privatbilistene.

– La oss se på effekten av de tiltakene som allerede er vedtatt før man finner på nye ting, sier hun.

Byrådssekretær for miljø og samferdsel Daniel Rees (MDG) sier akkurat når en lavutslippssone for lette biler vil innføres, og innretningen på denne, må de komme tilbake til.

En lavutslippssone vil komme i tillegg til prisøkningene i bompengesystemet. Til helgen blir det innført rushtidsavgift og en særskilt dieselavgift i bomringen. I tillegg kommer det i 2019 over femti nye bomstasjoner.

