Oslo kommune bommet med dieselforbud

Årsaken til dieselforbudet i Oslo er temperaturforskjeller i luftlagene, såkalt temperaturinversjon. Det skriver Oslo kommune om forbudet på egne nettsider.

«Høy luftforurensning forekommer oftest når det oppstår såkalt temperaturinversjon», skriver kommunen.

Det er bare ett problem. Værfenomenet inntraff ikke tirsdag.

– Inversjonen er ikke spesielt sterk i dag, og den er mindre kraftig enn mandag. Det er ikke så stor forskjell mellom temperaturen lenger opp, og det kom mer nedbør enn det vi hadde trodd, sier vakthavende meteorolog Ingrid Bentsen ved Meteorologisk institutt til Nettavisen.

– Har det vært kraftigere inversjoner før?

– Ja, det har det helt klart. Det er det ikke tvil om, sier Bentsen.

God luftkvalitet

Kald luft er tyngre enn varm luft, og det fører til at den kalde luften synker ned i lavereliggende områder av byen og den varme luften blir liggende som et lokk over, heter det i forklaringen til Oslo kommune.

– Når det i tillegg er nærmest vindstille bidrar det til svært liten utskifting av luft. Alt utslippet blir liggende under lokket og dermed oppstår høy luftforurensning, fortsetter kommunen.

I skrivende stund er det stort grønt over hele linjen for luftkvaliteten i Oslo, ifølge Norsk institutt for luftforskning.

Vurderer forbud



Opprinnelig var det også varslet et forbud onsdag, men dette vil bli avklart tirsdag kveld, ifølge byrådsleder Raymond Johansen.

Redaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen er ikke nådig mot dieselforbudet.

– Forbudet er basert på et værvarsel som foreløpig ikke har slått til, og med så mange unntak at virkningen er tvilsom. Det vil være ødeleggende om innbyggerne får inntrykk av at det mer handler om miljøaktivisme enn et kunnskapsbasert tiltak, skrev han tirsdag morgen.

