Oslo-politiet: - Vi blir nedringt om dieselforbudet

Dieselforbudet som innføres i Oslo fra tirsdag 17. januar har skapt telefonstorm til politiet.

Det er høy luftforensning de siste dagene og prognoser om høy luftforurensning også tirsdag som gjør at kommunen innfører midlertidig dieselforbud.

Hos Oslo-politiet har dette ført til mange henvendelser:

- Oslo-politiets sentralbord blir nedringt angående dieselforbudet. Vi kan ikke svare mer enn det Oslo kommune har informert om på hjemmesiden, heter det i et hjertesukk fra politiet på Twitter mandag.

Tidligere mandag la politiet i Oslo ut en melding på Facebook om dieselforbudet. Her skriver de at politiet ikke kommer til å sette inn ekstra ressurser for å håndheve forbudet.

- I den grad politiet kommer over klare overtredelser av dieselforbudet på kommunale veier i Oslo, kan vi reagere med muntlig tilrettevisning/pålegg eller et gebyr på kr 1500,-. Oslo politidistrikt kommer ikke til å sette inn ekstra mannskaper for å håndheve dieselforbudet, skriver politiet på Facebook.

