Osloborgere må belage seg på enorme passkøer

Påsken nærmer seg med stormskritt, og mange osloborgere har kanskje sikret seg årets første utenlandsferie i høytiden. Men hvis du ikke har passet i orden, kan du risikere å måtte bli hjemme. Det er nemlig enorm pågang for å få nytt pass i Oslo politidistrikt.

For å få utstedt nytt pass i Oslo, må man i utgangspunktet forhåndsbestille time på Politiets nettsider.

Når Nettavisen gjør et søk på den elektroniske timebestillingstjenesten, er neste ledige time først 19. april. I tillegg kan du risikere å vente ytterligere to uker (ti virkedager) før du får passet.

- En av grunnene til den store pågangen, er at folk ikke tenker at det kan være lurt å søke om nytt pass om høsten. En annen grunn er at vi er på denne tiden av året hvor folk plutselig finner ut at de skal ut og reise. Vi har allerede veldig mange vikarer, men vi må se an hvor mange timer vi kan legge ut, sier avdelingsleder ved bevillingsavsnittet i Oslo politidistrikt, Gitte Hessenschmidt, til Nettavisen.

- Hvis man finner ut at passet er i ferd med å gå ut, skal man i utgangspunktet ikke forvente at man får en time i morgen, i overmorgen eller dagen etter det. Det har vi ikke kapasitet til, sier hun.

Legger ut avbestilte timer

Hessenschmidt sier at kalenderen i den elektroniske timebestillingstjenesten blir nesten daglig justert og oppdatert.

- Hvis du ikke finner time med en gang, så gå inn og sjekk litt oftere. Avbestilte timer blir lagt ut fortløpende, sier hun.

Når du først har fått time, kan du risikere å vente ytterligere to uker før du får det nye passet hjem i posten.

- Det er en garantitid på ti virkedager, sier Hessenschmidt.

Hessenschmidt forteller at Oslo politidistrikt tar grep for å imøtekomme den enorme pågangen. Blant annet skal de begynne å holde åpent lenger på mandager. I tillegg skal de holde lørdagsåpent den 1. april. Og fra og med 1. mai kan osloborgere også søke om pass i Asker og Bærum politidistrikt.

- Men folk må være litt flinkere til å holde orden på dette passet sitt, understreker hun.

- Er det greit at det er over én måneds ventetid for å få pass i Oslo?

- Det kommer nok litt an på hvem du spør. I utgangspunktet ønsker vi å hjelpe alle. Det gjør vi blant annet ved å gi folk mulighet til å møte opp uten å ha bestilt time, sier Hessenschmidt.

Drop-in-timer

Den andre muligheten til å få nytt pass i Oslo, er å møte opp på Politihuset på Grønland på en såkalt drop-in. Men da er det svært begrensede muligheter for å få time.

«Det er begrensede muligheter for oppmøte uten forhåndsbestilt time, og et begrenset antall kølapper som gis ut. Vi prioriterer de som har bestilt time. Det er kun noen få ledige drop-in-timer,» skriver Politiet på sine hjemmesider.

Hessenschmidt forteller at Oslo politidistrikt utsteder en tredel av alle årets pass i løpet av månedene april, mai og juni.

- I juni snakker vi om 12.000-15.000 søknader om pass i Oslo.

«Pass på passet ditt»

Hun understreker også at der viktig at folk tar med seg det gamle passet sitt når de skal søke om nytt. Hvis ikke, risikerer man en bomtur.

Hvis passet er mistet, må du melde det tapt hos politiet.

- Dette med pass har blitt mye strengere. Folk må i utgangspunktet «passe på passet sitt», som er et gammelt ordspill vi har, sier hun.

Hessenschmidt sier at det kan være lurt å tenke på fornying av passet sitt allerede ett år før utløpsdatoen. Årsaken til det, ifølge Hessenschmidt, er at flere land ikke aksepterer pass som har mindre enn seks måneders gyldighet.