Over 1000 har omkommet i flommer i Sør-Asia

Tallene på døde i flommene forårsaket av monsunen i India, Nepal og Bangladesh, har passert 1000. Nærmere 40 millioner er fordrevet fra hjemmene sine.

Tusenvis av soldater og redningsarbeidere har blitt utstasjonert rundt om i India, Bangladesh og Nepal, der myndighetene opplyser at totalt 1009 døde har blitt funnet siden 10. august. Det var da det intense regnværet begynte.

26 lik ble funnet onsdag i Bihar, en hardt rammet delstat øst i India. Så langt har 367 mennesker omkommet i delstaten. 11 millioner mennesker er rammet av oversvømmelsene og 450.000 er innlosjert i midlertidige, offentlige tilfluktsrom.

Flommene har også rammet om lag halvparten av nabodelstaten Uttar Pradesh, der det bor 220 millioner mennesker. Minst 82 personer har omkommet i flom der, mens ytterligere to millioner sliter med ettervirkningene av de store vannmassene.

Frykter sykdomsutbrudd

Ytterligere 54 liv har gått tapt i Himalaya-området, hovedsakelig i jordskredet som kastet to busser utfor en skrent tidligere i august.

I Vest-Bengal og Assam er imidlertid situasjonen i ferd med å bedre seg, men 223 mennesker, en bengaltiger og 15 sjeldne neshorn har mistet livet der.

Redd Barna frykter imidlertid at katastrofen nordøst i India vil vare lenge etter at flomvannet har trukket seg tilbake.

– En av de største utfordringene er å forhindre utbrudd av sykdommer som kolera og diaré, som flommen øker risikoen for. Mange vannkilder har blitt forurenset av flommen, og det gjør barn utsatte for sykdom, sier Thomas Chandy, organisasjonens generalsekretær i India.

Mange viktige institusjoner har også gått tapt. Mer enn 7000 skoler i India er skadd eller ødelagt, ifølge hjelpeorganisasjonen.

Mangler drikkevann

I nabolandet Bangladesh har minst 137 omkommet i flommene, som har rammet 7,5 millioner mennesker der. Vannivået i de to store elvene Brahmaputra og Ganges er imidlertid i ferd med å normalisere seg, ifølge offisielle kilder.

Den humanitære situasjonen i landet er likevel fortsatt alvorlig, og vil være det en tid fremover ifølge Redd Barna.

– Størrelsen på krisen betyr at det er ikke nok mat eller rent drikkevann. Mer enn en halv million hjem har blitt ødelagt, og over 400.000 hektar med avlinger er ødelagte. Vi gjør alt vi kan for å hjelpe, men vi trenger mer bistand nå, sier Mark Pierce, Redd Barnas landdirektør i Bangladesh

I ferd med å avta

Flere av de flomrammede områdene i India deler grense med Nepal, der 146 mennesker har omkommet og over 80.000 hjem har blitt lagt i ruiner etter det FN kaller den verste flomkatastrofen på 15 år.

Ifølge Nepals myndigheter kan dødstallet stige når redningsarbeiderne når fram til mer avsidesliggende områder.

Her er imidlertid flomvannet i ferd med å avta, ifølge Redd Barna, som opplyser at mer enn 500.000 mennesker har blitt rammet av flommene og jordskredene rundt om i landet.

