Over 7.000 ble sagt opp av norske rederier i fjor

Totalt er 15.600 permittert eller sagt opp av Rederiforbundets medlemmer de siste to årene, skriver Maritime. 7.300 ble oppsagt eller permittert i 2015, mens 8.300 ansatte i rederiene ble arbeidsledige i fjor. Av disse ble 15 prosent permittert, og 85 prosent (7.055) ble oppsagt.

Reduksjonene skjedde i hovedsak blant offshore service-rederiene og offshore entreprenørene, og fordeler seg relativt jevnt mellom sjøfolk, rigg-ansatte og landansatte, ifølge Norges Rederiforbund " konjunkturrapport 2017 ".

Mandag overrakte Norges Rederiforbund rapporten til næringsminister Monica Mæland (H).

Vil vedvare

Rapporten viser at fjoråret ble verre enn mange av de norske rederiene hadde sett for seg. Rederiforbundets medlemmer så for seg en reduksjon på 3 prosent, men inntektsfallet viste seg å bli over fem ganger så stort.

Estimatet viser at rederienes samlede omsetning falt med 16 prosent i 2016, til 234 milliarder kroner.

– Den krevende situasjonen ser ut til å vedvare også gjennom 2017, skriver administrerende direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund i innledningen til årets rapport.

Opplag

Opplagsregisteret til Sysla Maritime viser at 173 norskeide offshoreskip lå i opplag i februar i år. 158 av dem tilhører Rederiforbundets medlemmer, i tillegg til 25 rigger, ifølge rapporten.

– Maritim næring har vært gjennom en omstilling i mange hundre år. De kommer til å greie også denne. Men det er alvorlig når mange er arbeidsledige og skip ligger i opplag. Jeg er opptatt av å få tilbakemelding fra næringen på hva regjeringen kan gjøre, sier Mæland.

Hun sier hun nå merker noe større optimisme, men at dette er alvorlig for alle som er rammet.

