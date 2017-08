Overraskende fall i industriproduksjonen

Norsk industriproduksjon falt for andre måned på rad i juni og har nullvekst de siste tolv månedene.

Industriproduksjonen falt med 0,6 prosent i juni, etter et fall måneden før på 0,3 prosent. I andre kvartal i år var det en vekst i industriproduksjonen på 0,7 prosent, mens tolvmånedersutviklingen er nøytral, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Byrået har sett «en viss økning i aktiviteten» siden september i fjor.

I andre kvartal er det først og fremst skipsbygging, bygging av oljeplattformer og produksjonen til leverandørindustrien som bidrar mest til veksten. Oljeproduksjonen er blant faktorene som trekker i motsatt retning.

Den negative utviklingen i juni kommer overraskende på sjeføkonom Jørgen Gudmundson i Sparebanken Vest og analytiker Marit Øwre-Johnsen i DNB Markets. Gudmundson hadde på forhånd ventet vekst fordi «flere tillitsindikatorer viser positive tendenser», som han skriver i sin morgenrapport mandag.

- Vi venter positiv vekst i industriproduksjonen som vil trolig vedvare framover, skriver han.

- Vi venter at tallene viser en vekst på 0,4 prosent i juni etter et fall på 0,3 prosent måneden før, skriver Øwre-Johnsen i sin morgenrapport.

Heller ikke Handelsbanken er særlig bekymret over fallet i juni.

- Til tross for fallet i juni ble produksjonsveksten i 2.kvartal samlet positiv på 0,7 prosent takket være en vekst på hele 1,6 prosent i april. Veksten i 2.kvartal samlet er dermed tilsvarende den i 1. kvartal. Sentimentindikatorer for industrien indikerer at selskapene blir mer positive, og produksjonsveksten er forventet å bli gradvis bedre framover, heter det i en av bankens morgenrapporter.