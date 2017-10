På Coop Obs får du maten billigere hvis du skanner varene selv

- Urettferdig, mener Geir Pollestad (Sp), leder i næringskomiteen på Stortinget.

Enkelte dagligvarebutikker har lenge hatt ubetjente kasser tilgjengelig for kunder som ønsker å skanne maten sin selv, men nå har de største Coop Obs-butikkene innført en ny regel: Skanner du varene dine selv, får du de til en billigere pris. Det melder NRK.

Du må være Coop-medlem og ha registrert deg for å benytte deg av tjenesten, som man kan spare en del kroner på. En åttepakning yoghurt koster for eksempel 41,20 kroner for alle som betaler i betjent kasse, mens prisen ligger på 29,90 kroner for de som gjør jobben selv.

Per i dag tilbyr Coop kun tre varer med rabatt for å skanne selv, men ifølge kjeden er det mulig at ordningen blir utvidet da de ønsker å belønne kundene for å benytte seg av ubetjente kasser. Kjeden understreker samtidig at de ikke skal kvitte seg med noen ansatte som følge av penger spart med ubetjente kasser.

Geir Pollestad (Sp), leder i næringskomiteen på Stortinget, mener ordningen er urettferdig, da det ikke er alle kunder som mestrer ny teknologi.

- Jeg tror mange synes teknologi er spennende, uavhengig av alder, også tror jeg noen synes dette er fryktelig skummelt, sier Pollestad til NRK.

Forbrukerrådet sier at ordningen er lovlig, akkurat som det er lov at en vare koster mindre på nett i en butikk.

