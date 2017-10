Pågripelse i Boligbygg-saken

En person er pågrepet og siktet for grov utroskap i etterforskning av kommunale Boligbygg.

- Vi kan på deres forespørsel bekrefte at vi har fått inn en anmeldelse fra Boligbygg og har startet etterforskning. 16. oktober pågrep vi en mann som nå er siktet for grov økonomisk utroskap, sier førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim til Dagens Næringsliv.

Personen er nå løslatt, etter å ha sittet to dager i varetekt. Kampen sier Boligbygg i denne saken er fornærmet, og at personer blir etterforsket for grov økonomisk utroskap.

Nettavisen har skrevet flere artikler om hvordan Oslo kommune, gjennom Boligbygg, kjøpte en rekke boliger til overpris. Du kan få en oversikt over artiklene her.

17. oktober - dagen etter at personen ble pågrepet og varetektsfengslet - stoppet Boligbygg alle kjøp.

Mandag ble det klart at byråd Geir Lippestad har avsatt Boligbyggs styreleder Jan-Erik Nielsen. Bakgrunnen var et ønske om å tilføre styret en annen kompetanse.

