Pass på - dette er svindel

Dette nyhetsbrevet kommer ikke fra Nettavisen.

- Vi kommer til å anmelde forsøket på å utnytte våre merkevarer til en tjeneste vi ikke vil ha noe med å gjøre, sier sjefredaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum.

Nettavisen har fredag mottatt flere tips fra lesere om et nyhetsbrev som tilsynelatende kommer fra Nettavisen, men som i virkeligheten er noe helt annet.

- Dette er rent lureri som ikke har noen tilknytning til Nettavisen eller NA24, sier Stavrum.

Nyhetsbrevet ser ved første øyekast ut til å være fra NA24 Nettavisen, men e-postadressen brevet er sendt fra lyder vanessa@jebnet.com.br.

I nyhetsbrevet kan man lese om en Alexander Mikkelsen (27) som nå «tjener fett» på finanshandel. Trykker man på lenken kommer man inn på en nettside, 123penger, hvor man får vite hemmeligheten bak å tjene penger mens man sover. Klassisk søppelpost, med andre ord.

- De burde døpe om 123penger til 123svindel. Tjenesten forsøker å lure folk til å betale penger for en bok som skal gjøre dem rike. Mitt råd er enkelt: Spar pengene, ikke kast, sier Stavrum.

Allerede i februar i år gikk Forbrukerombudet ut og advarte mot nettsiden 123penger.com. Nettsiden er registrert i USA og telefonnummeret som oppgis der er ikke i bruk. Forbrukerombudet skriver at siden har alle tegn på svindel og oppfordrer folk til å holde se unna.

Ved å kjøpe boka risikerer man å havne i et abonnement som jevnlig trekker betaling fra bankkortet som er brukt. Forbrukerombudet har et klart råd til de som har kommet i skade for å bli svindlet:

- Ta kontakt med banken din så fort som mulig. Kortutsteder er forpliktet til å tilbakeføre beløp som du ikke har godkjent. Det kan også være lurt å sperre kortet ditt, sier fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i artikkelen.

IKKE LA DEG LURE: Dette nyhetsbrevet stammer ikke fra Nettavisen.

Ikke gå glipp av disse populære videoene: