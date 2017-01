Passasjerrekord for Norwegian i 2016

ANNONSE

Flyselskapet lanserte 34 nye ruter i løpet av året og fikk levert 21 fabrikknye fly. Norwegian kan også skilte med en fyllingsgrad på 88 prosent, opp to prosentpoeng fra 2015.

Totalt hadde selskapet 29,3 millioner reisende i løpet av året. 2,15 millioner av disse reiste i desember, 20 prosent flere enn i tilsvarende måned året før.

– Trafikktallene viser at vår globale strategi er i ferd med å sette seg, og at vår konkurransekraft styrkes. Det er gledelig at stadig flere velger å fly med oss, eksempelvis har flyene mellom Paris og flere byer i USA stort sett vært helt fulle, sier konsernsjef Bjørn Kjos i Norwegian.

Norwegian opplyser at det gjennomførte 99,2 prosent av de planlagte flygningene i desember. Av disse lettet 69 prosent til oppsatt rutetid.