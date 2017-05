ANNONSE

Pensjonistforbundets Jan Davidsen vil ikke signere protokollen i forbindelse med trygdeoppgjøret som regulerer inntektene til landets pensjonister.

– Vi har ikke fått gjennomslag for noen av våre krav, tordner den gamle LO-kjempen.

Han er misfornøyd med at trygdeoppgjøret heller ikke i år skal oversendes Stortinget for behandling før i forbindelse med statsbudsjettet i høst. Men først og fremst er det resultatet som provoserer.

– Dette er tredje året på rad at landets uføre og pensjonister får en nedgang i kjøpekraften, sier Davidsen.

Også Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og flere andre valgte å unnlate å skrive under på protokollen under møtet hos arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Hun sier det av hensyn til pensjonsreformen ikke er aktuelt å kompensere pensjonistene for den årlige underreguleringen på 0,75 prosent. Det er denne faktoren som i særlig grad medvirker til manglende kjøpekraftsutvikling for tredje år på rad.

Årets trygdeoppgjør innebærer at grunnbeløpet i folketrygden økes med 1.058 kroner til 93.634 kroner, med virkning fra 1. mai. Dette innebærer at uføretrygdede og andre som får ytelsene regulert gjennom grunnbeløpet får en inntektsøkning på 1,14 prosent. Alderspensjon under opptjening blir hevet med 1,14 prosent, mens alders pensjonister får en økning i pensjonen på 0,38 prosent.

Til sammenligning har årets lønnsoppgjør i privat sektor en ramme på 2,4 prosent.

