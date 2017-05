ANNONSE

I et innlegg på Facebook reagerer Norman skarpt på det som er kommet fram om regjeringens nye skattepakke til pensjonistene i revidert nasjonalbudsjett. Statsminister Erna Solberg (H) har sagt at pakken innebærer at «vanlige pensjonister» får en skattelettelse på mer enn 1.000 kroner i året.

- Siv Jensen vil gi 1.000 kroner i skattelette til pensjonistene for å kompensere et forventet elendig trygdeoppgjør. Herregud, finansminister. De som har minst er ikke i skatteposisjon. Hvilken tusenlapp er det du snakker om for dem? Hvis du betaler null i skatt og skal få 1.000 kroner i skattelette, så blir det fortsatt null, skriver Norman.

- Pinadø nok

Generalsekretæren i pensjonistforbundet varsler kamp mot regjeringen framover.

- Nå er det pinadø nok, slår han fast.

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som legges fram i neste uke, går regjeringen inn for å bruke 840 millioner kroner i nye skattelettelser til pensjonister.

- Tar pensjonistene på alvor

Pengene går til å løfte satsen i minstefradraget med 2 prosentpoeng til 31 prosent. Dermed vil maksimalt minstefradrag økes med 6.200 kroner til 81.200 kroner.

- Vi tar pensjonistenes hverdag på alvor. Derfor har vi redusert avkortingen i pensjon til gifte og samboende pensjonister med 8.000 kroner for et par. I tillegg har vi løftet pensjonen for enslige minstepensjonister med 4.000 kroner, to år på rad, samt senket skattene med om lag 3.000 kroner i gjennomsnitt, sa finansminister Siv Jensen (Frp) til NTB torsdag.