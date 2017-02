Pensjonssparer i Silver: - Nå risikerer jeg å miste én million

ANNONSE

Forbrukerrådet rykket onsdag ut og ba Silvers kunder forlate selskapet fortere enn svint.

Finansdepartementet hadde satt foten ned for å skyve på fristen selskapet ba om for å skaffe flere penger i kassen.

Silver Pensjonsforsikring har cirka 20.000 kunder. Knut Lindh (65) er an av dem, med en garantert fripolise i Silver, som var verdsatt til cirka 933.000 ved årsskiftet.

Nettavisen har snakket med Lindh, som fortviler over situasjonen Silver har havnet i.

- Både Silver og Forbrukerrådet forteller meg at jeg må regne med at pengene er tapt. Ikke fordi Silver har kjørt selskapet i grøften, men fordi EU har innført nye kapitalkrav med tilbakevirkende kraft. Og samtidig får jeg beskjed om at det er til mitt eget beste. Dessuten: Hvordan kan det være likebehandling at jeg blir fratatt hele verdien av min fripolise for å sikre Silvers yngre kunder, spør han.

Frilanstilværelse

Lindh tok ut pensjon fra han var 62 år.

- Som frilansforfatter og -journalist siste halvdel av livet, har jeg hatt en økonomisk utrygg tilværelse. Derfor sørget jeg for å sikre meg så godt jeg kunne med det jeg oppfattet som trygg pensjonssparing.

- Jeg satset på Silver, som fikk konsesjon i 2005. Jeg følte det var trygt, Silver oppfylte alle myndighetenes krav og har drevet etter mitt skjønn, forsvarlig. Ingen har vært bekymret for kapitalbeholdningen før EU innførte sin ordning 01.01.2016 – med tilbakevirkende kraft. Det gjør at et eksisterende selskap som Silver, som aldri har gjort noe galt, har kommet i en situasjon som nærmest er umulig, mener Lindh.

Etter at Solvens II regelverk for livs- og skadeforsikringsselskaper ble innført 1. januar i fjor, må selskapene sette av mer penger til å dekke forpliktelser overfor kundene.

- Likebehandling?

Han frykter nå at den månedlige pensjonsutbetalingen på netto 3.800 kroner blir stanset fra nå.

Lindh reagerer kraftig på Finansdepartementet ordlyd i pressemelding hvor «likebehandling» vektlegges.

Han opplever det som et stort paradoks:

- Jeg synes pressemeldingen fra Finansdepartementet har en begrunnelse som er ganske overraskende, nemlig «av hensyn til kundene». Hvordan kan departementet hevde det, når mange tusen rammede kunder får beskjed om at «nå risikerer du å miste alt».

«Vi tar en million fra deg til ditt eget beste»

- Det er rett og slett helt uforståelig at dette kan være «av hensyn til kundene», som Finansdepartementet hevder, sier Lindh – og fortsetter:

- Den bokførte verdien av min pensjonskonto hos Silver er knappe én million, det er summen de forventes å betale ut til meg. Nå risikerer jeg å miste nær én million.

- Uansett om jeg taper en halv eller en million, kan det synes som i argumentasjonen at «vi tar en million fra deg til ditt eget beste», sier Lindh oppgitt.

- Flinke til å informere

- Hvordan opplever du kontakten med Silver?

- Jeg synes de har vært flinke til å informere oss, åpent og redelig, beundringsverdig nøkternt. Fra første stund har de sendt ut info til kundene, sier han.

Med fast fripolise, har han ikke hatt mulighet å flytte på seg.

- Dette gjelder cirka 15.000 av oss. Skal vi bare sitte stille og vente på slegga»? Nei!

- Har du tro på en løsning?

- Ja, man må tro på at fornuften kan seire. Jeg setter min lit til politikerne som er satt til å styre over byråkratene – og ikke omvendt, og setter min lit til at finanskomiteen på Stortinget tar affære og rydder opp i dette.

- Jeg ville sagt ja!

Så legger Lindh til at:

- Det kan godt hende at Silver har hatt for svak kapitalbase, men de bør likevel ikke presses til å finne løsninger på for kort tid. De sier jo at de hadde en løsning på gang i Liechtenstein – så i stedet for å sette selskapet under statlig tvangsstyring, kunne vi som er kunder blitt fulgt opp bedre og eventuelt fått tilbud om å reforhandle avtalene våre med Silver, mener han.

- Jeg ville sagt ja til det med en gang i stedet for å risikere å miste alt!

Lindh kjemper videre for seg og de andre berørte Silver-kundene.

- Stortinget må på banen

I et brev til leder av finanskomiteen på Stortinget, Hans-Olav Syversen (KrF), skriver han blant annet at:

«Jeg har, som 75 prosent av Silvers kunder, en garantert fripolise. Ved årsskiftet var den verdsatt til 933 000 kroner. Nå har Silver stanset pensjonsutbetalingen, og Forbrukerrådet sier at jeg må regne med å tape det hele, i beste fall 30-40 prosent av beløpet. Det skjer ikke fordi Silver har kjørt selskapet i grøften, men fordi Norge har valgt å tilpasse seg EUs nye kapitalkrav med tilbakevirkende kraft.



Situasjonen blir ikke mindre absurd av at Finansdepartementet sender ut en pressemelding der det heter at avslaget er gitt «av hensyn til kundene».



Løsningen må være at Stortinget pålegger regjeringen å gi Silver tid til å finne en løsning – nettopp av hensyn til kundene.»