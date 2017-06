Petter Stordalen: - Ansett unge NAV-ere

ANNONSE

Hotellkongen Petter Stordalen sier i et intervju med Dagbladet at han gjerne ansetter NAV-klienter med hull i CV-en.

- Hull i CV-en og mangelfull erfaring betyr ingenting. Vi har flere hundre historier som beviser det i Nordic Choice, sier han.

Hotellkjeden ansetter cirfka 200 via NAV-systemet hvert år. I tillegg får 600 praksis på hotellene via NAV.

- Undervurderer unge NAV-klienter

Stordalen oppfordrer andre næringslivstopper til å gjøre det samme.

- Høy ledighet blant unge er et problem for landet vårt, og det er faktisk en del av vårt samfunnsansvar som store bedrifter at vi ansetter flere unge. Jeg tror mange undervurderer ressursene som bor i unge NAV-klienter og jeg vil gjerne utfordre toppene i næringslivet til å ta mer ansvar. Det er klart at det kommer til å koste litt å rekruttere på denne mtåen, men det er helt nødvendig, mener han.

Prognose: 76.000 ledige

Mens det i gjennomsnitt var 84.000 registrert som helt ledige hos NAV i fjor, anslår NAV i en ny prognose at ledigheten i snitt vil bli 76.000 i år.

Det tilsvarer 2,6 prosent av befolkningen.

– Veksten i norsk økonomi tok seg opp i første kvartal i år, og ledigheten har så langt i år falt raskere enn vi la til grunn i vår forrige prognose. Vi venter en moderat oppgangskonjunktur fram til 2018 som vil bidra til at sysselsettingen tar seg opp framover, uttalte arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i forrige uke.

