Petter Stordalen: - Dette blir intet mindre enn episk

Petter Stordalens hotellkjede skal flytte inn i det som blir Nordens høyeste bygning.

I 2021 blir Nordens høyeste bygning en realitet - i Göteborg.

Karlatornet kommer til å ruve 245 meter over bakken, og inn flytter Petter Stordalen og Nordic Choice Hotels’ hotellkjede Clarion Hotels.

– Det finnes folk som mener at «the sky is the limit», men jeg kunne ikke vært mer uenig, sier eier av Nordic Choice Hotels, Petter A. Stordalen, i en pressemelding.

Blir det slik? I 2021 får vi fasiten.

- I 2021 kommer dette også til å bli tydelig for gjestene på Clarion Hotel Karlatornet. De kommer til å tro at de har havnet i nirvana når de kikker ut fra tak-restauranten. Dette blir intet mindre enn episk.



Foruten 300 rom, kan hotellet by på restauranter, barer, store konferansefasiliteter, gym og spa.

– Noe av det verste med å bo på skikkelig bra hotell, er når du må sjekke ut og dra hjem. Man vet at man kommer til å savne komforten på hotellet. Men dette problemet løser vi på Karlatornet. Bor du i en leilighet så kan du benytte hotellets concierge, bestille roomservice og rydding fra hotellet, samt trene i gymmen. Dette kommer til å bli Nordens mest bekvemme boliger, sier Stordalen.

Luksus i 58. etasje

De beste suitene kommer i 58. etasje, hvis du skulle lure på det. Det er arkitektene Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM) som har vunnet frem med sin idé.

I juni godkjente Göteborgs Stad planene. Byggingen starter i år og skal være ferdig om fire år.

