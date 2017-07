Petter Stordalen: - Så mye betalte jeg i skatt

- I denne debatten blandes skitt og kanel, sier hotellkongen - som vil rydde opp i skatte-jungelen.

Hotellkongen Petter Stordalen er god for 16 milliarder kroner, noe som gjør ham til Norges niende rikeste mann, ifølge E24.

Nettavisen har sjekket hvor mye Petter Stordalen betaler i skatt:

«I 2014, et år da han oppga null i inntekt og null i formue, bidro milliardæren med 120.000 kroner i skatt, viser tall fra Bisnode. (...) Året etter betalte Stordalen 1,2 millioner kroner i skatt, da med en inntekt på null kroner og en formue på 130 millioner kroner.»



- Her blandes skitt og kanel

Stordalen sier til Nettavisen at her blandes skitt og kanel:

- Jeg er en av dem som er glad i norsk offentlighet og liker spenstige ordskifter. I Norge er det generelt meget god debattkultur. Samtidig må debatter alltid baseres på fakta, og her blandes skitt og kanel.

- Aldri et alternativ for Nordic Choice

- Sitatene som brukes som utgangspunkt i saken, ble gitt i et større intervju i danske Berlingske Tidende. Her snakket jeg om selskaper som velger å flagge ut til skatteparadiser. I intervjuet sier jeg at det aldri vil bli et alternativ for Nordic Choice å flagge ut, og at jeg med glede betaler den skatt det koster for å drive i verdens beste velferdssamfunn.

- 16 millioner i formuesskatt



Stordalen forklarer videre hvordan hans skatteregnskap ser ut:

- I 2016 betalte jeg via mine selskaper cirka 40 millioner i skatt og i 2017 øker det til cirka 77,5 mill. I 2017 er formueskatten beregnet til 16 millioner, sier Stordalen.

Han slår ned på skattesnyltere:

- Det er åpenbart at alle må bidra for å opprettholde velferden i Norge. Nettopp derfor er skatteparadiser og utenlandske selskaper som driver i Norge uten å betale skatt, en uting.

- Selskapets verdi ikke det samme som skattbar inntekt

Stordalen mener politikere må vite hva de snakker om, før de uttaler seg:

- Skattepolitikken er det opp til politikerne å avgjøre. Skal en uttale seg om skatt, er det også viktig å forstå at et selskaps verdi ikke er det samme som en skattbar inntekt eller penger i banken.

- Jeg kan uansett betrygge Nettavisens lesere om at jeg vil betale den skatt som til enhver tid gjelder, både for meg privat og mine selskaper, avslutter Stordalen.

