Petter Stordalen gir 250 millioner til sin Wonder Woman

ANNONSE

Britiske Lisa Farrar begynte i Nordic Choice Hotel’s tidlig i 2016, og fikk ansvaret for digital utvikling, inkludert datterselskapet Eberry. Hun kom fra jobben som Skandinavia-sjef for nettsiden Groupon og før det som leder for reisebyrået Mr Jet.

Farrar så muligheten for å lage en ny app for hotellbesøk og ba Stordalen om 100 millioner kroner.

- Da jeg presenterte mitt forslag om å investere 100 millioner kroner i en ny digital plattform, så Petter opp og spurte: «Hva kan du gjøre med dobbelt så mye penger?» forteller Farrar til Di Digital.

Nå har hun fått 250 millioner kroner til å utvikle alt fra resepsjonsfri innsjekking til talestyrte rom. Gjestene skal kunne spørre muntlig når frokosten er, eller hvordan været er, og rommets kunstige inteliggens skal svare umiddelbart.

- Mange i denne bransjen er så opptatt av å investere i fysiske hotell at de glemmer den digitale opplevelsen, men den er like viktig som den fysiske, sier Stordalen til Di Digital.

- Jeg skjønner ikke 100 prosent av hva Lisa gjør, men hun fikk meg til å forstå at vi kan bygge en app som gjør at gjestene kan droppe resepsjonen. Våre medarbeidere får da mer tid til å fokusere på personlig service, sier han.

Farrar sier at det allerede i år skal bli mulig å bruke mobiltelefonen som nøkkel på mange av kjedens 192 hoteller.

Farrar og Stordalen har som mål å lage en sømløs app som tar hånd om alle deler av hotelloppholdet. Målet er at appen skal bli så bra at gjester dropper å booke rommene gjennom tjenester som Expedia og Booking.com, men heller bruker Choice-appen direkte.