I en video publisert av PewDiePie 11. januar 2017, viste to menn fram et skilt der det sto «Death to all jews» som betyr «Død over alle jøder».

Videoen var den siste dråpen som fikk begeret til å renne over for Disney. I følge Wall Street Journal har PewDiePie postet ni videoer siden august som inkluderer antisemittiske spøker og nazistiske bilder.

Den storkjeftede spilleren Felix Kjellberg, alias PewDiePie, er verdens mest sette youtuber, med 53 millioner følgere.

KJELLBERG: Svenske Felix Kjellberg, alias PewDiePie.

I 2016 tjente Kjellberg 15 millioner dollar (cirka 125 millioner norske kroner).

Noe av inntekten kommer fra et samarbeid med Maker Studios, som i 2014 ble kjøpt opp av Disney.

- Selv om Felix har fått følgere ved å være provoserende og respektløs, har han helt klart gått for langt i dette tilfelle. Resultatet er at videoene er upassende, sier en talsperson for Maker Studios til WSJ.

Kjellberg har siden avpublisert videoen, og sagt at det var en spøk som gikk for langt. Også YouTube reagerte på videoen ved å fjerne annonser fra den.

YouTube og Kjellberg har ikke ønsket å kommentere Disneys avgjørelse overfor WSJ.