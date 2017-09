Pilotene flykter fra Ryanair til Norwegian

137 piloter har gått fra Ryanair til Norwegian siden starten av året.

- Jeg kan bekrefte at nærmere 140 piloter har gått fra Ryanair til Norwegian så langt i år, både til den nye basen i Dublin og andre baser i Europa, sier kommunikasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian Air Shuttle til Nettavisen.

Norwegian ansetter for tiden piloter i stor stil som en del av selskapets store ekspansjon. De har så langt i år ansatt til sammen rundt 400 piloter. En tredjedel av disse har altså kommet fra Norwegians irske konkurrent, som er Europas største flyselskap.

Mener de går konk

Ryanair-sjef Michael O’Leary vekte stor oppsikt i helgen ved å si at Norwegian sliter kraftig økonomisk og vil gå konkurs om fire til fem måneder.

- De holder på å gå tomme for penger, de klamrer seg fast på en daglig basis, sa O’Leary til Travel Weekly.

En arbeidsgiver på konkursens rand er lite attraktiv og Sandaker-Nielsen mener den store pilotflukten kan være med å forklare hvorfor O'Leary uttalelser om Norwegian.

- Det er jo ikke utenkelig at O’Learys utspill har kommet fordi pilotene hans velger Norwegian. Det er ikke sikkert han liker at pilotene hans heller vil være hos oss, sier Sandaker-Nielsen.

Kan fly langdistanse

Han er samtidig ikke overrasket over at Ryanair-piloter vil jobbe i Norwegian.

- Vi forstår at folk vil jobbe for oss. Vi tilbyr konkurransedyktige lønnsbetingelser og er i stor global vekst. Blir du er en del av konsernet, vil du få mange muligheter til å fly i andre deler i verden. Spesielt er muligheten til å fly langdistanseflygninger attraktivt for mange piloter, sier Sandaker-Nielsen.

Norwegian satser for tiden stort på langdistanseflygninger til andre kontinenter. Ryanair flyr utelukkende internt i Europa.

- Norwegian-piloter som flyr i Europa om sommeren kan for eksempel fly charterfly mellom Karibia og Østkysten av USA om vinteren. Det viser noen av mulighetene i Norwegian, sier Sandaker-Nielsen.

Det har foreløpig ikke lyktes Nettavisen å få en kommentar fra Ryanair.