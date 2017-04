Plutselig fall i oljeprisen svekker kronen

ANNONSE

- Oljeprisen viste et markert fall i går og falt med i underkant av 3 prosent etter at nye lagertall fra det amerikanske energibyrået (EIA) viste at de amerikanske oljelagrene steg med 1.7 millioner fat fra forrige uke, skriver DNB Markets i en morgenrapport torsdag.

- Vår oljeanalytiker venter at råoljelagrene i USA vil reduseres de nærmeste månedene og at oljeprisen vil stige frem mot utgangen av året, skriver bankens valutaanalytiker Marit Øwre-Johnsen.

Dro kronen ned



Et markert fall i oljeprisen så ut til å dra med seg kronekursen svakere og kronen svekket seg med i underkant av 1 prosent mot euro. EURNOK handler i morgentimene rundt 9.20.

IMF publiserte i går sin halvårlige rapport Global Financial Stability report.

Tegn til global bedring



I likhet med i World Economic Outlook (publisert tirsdag) trekkes det frem at den globale veksten har vist tegn til bedring, noe som har bidratt til at lange renter har steget og gitt økt risikoappetitt og bedre avkastning for banker og forsikringsselskaper.

Til tross for dette advarer IMF om at risikoen for finansiell stabilitet trues av økt politisk usikkerhet og økte geopolitiske spenninger.

