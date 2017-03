Plutselig stupte aksjekursen til Snapchat

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Meldingstjenesten Snapchat ble børsnotert her i New York torsdag i forrige uke, og vi fikk tidlig se at aksjekursen overgikk alle forventninger.

Fredag stengte den på 27,09 dollar, som er ti dollar høyere enn man ventet seg under lanseringen dagen i forveien. Mandag så kursen ut til å stige ytterligere.

Aksjekursen til Snap Inc. steg med to prosent, noe som skjedde omtrent samtidig som flere finansnettsteder i USA publisert artikler som handlet om at analytikerne ser for seg en langt lavere aksjekurs på sikt.

Les mer: Ekspertene mener investorene bommer på Snapchat

På en times tid raste aksjekursen fra 27,75 dollar til 24,84, og selv om den flatet ut etter dette, fortsatte kursen i negativ retning.

Kursen endte på 23,80 dollar, en nedgang på hele 12,15 prosent eller 3,29 dollar.

Det var små endringer i oljeprisene mandag. Nordsjøoljen gikk opp 0,23 prosent eller 11 cents til 56,01 dollar per fat, mens den amerikanske lettoljen falt 13 cents eller 0,2 prosent til 53,20 dollar per fat.

Dollaren styrket seg overfor den norske kronen, med 0,8 prosent eller sju øre, og ligger nå på 8,49 kroner.

Dow Jones gikk ned 0,24 prosent eller 51,37 poeng til 20.954,34 poeng, mens Standard & Poor 500 senket seg 0,33 prosent eller 7,78 poeng til 2375,33 poeng. Nasdaq landet på 5849,17 poeng etter en nedgang på 0,37 prosent eller 21,58 poeng.