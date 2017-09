Politiet advarer om at utro tjenere er en alvorlig trussel

Virksomheter blir rådet om hvordan de skal forebygge korrupsjon og tap av verdier på grunn av såkalte innsidere i en ny veileder fra politiet.

28 prosent av offentlige og private bedrifter har avslørt utro tjenere, men bare 38 prosent av dem anmelder forholdet, viser undersøkelser fra Politidirektoratet. Politiet betegner innsidere som en alvorlig trussel.

Når en person blir ansatt, får den tilgang til bedriftens verdier og dermed har mulighet til å skade bedriften ved å misbruke tilliten den er vist, heter det i veilederen politiet har lansert i samarbeid med Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Næringslivets sikkerhetsråd.

– I sin ytterste konsekvens kan en innsider medvirke til eller gjennomføre spionasje, sabotasje eller terrorhandlinger som kan resultere i at samfunnskritiske funksjoner blir satt ut av spill, eller at liv og helse blir satt i fare, heter det i veilederen.

Videre står det at innsidere kan benyttes av en rekke aktører, blant annet andre staters etterretnings- og sikkerhetstjenester, konkurrerende virksomheter, kriminelle miljøer og terrororganisasjoner. De kan også operere på eget initiativ.

Det er listet opp en rekke tiltak virksomhetene kan gjøre for å forebygge mot innsidere, blant annet å utarbeide et styringssystem for sikkerhet, rutiner i forbindelse med ansettelse og oppsigelse, og kontroll over informasjon.

– Mange problemer kan unngås med økt oppmerksomhet og god forebygging, sier politiinspektør Anne-Cathrine Gustavson i Politidirektoratet.

(©NTB)

