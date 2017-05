Politiet åpner korrupsjonsetterforskning etter at Ålesund kommune har anmeldt mulige straffbare forhold ved et avfallsanlegg i kommunen. Illustrasjonsfoto: Bent Are Iversen (Firda)

Politiet etterforsker mulig korrupsjon i Ålesund

Politiet åpner korrupsjonsetterforskning etter at Ålesund kommune har anmeldt mulige straffbare forhold ved et avfallsanlegg i kommunen.