President Donald Trump har gitt bort det han har fått i lønn som president så langt

Mandag overrakte pressesekretær Sean Spicer en sjekk på 78,333,32 dollar – 670 570 norske kroner – til innenriksminister Ryan Zinke og parksjef ved Harpers Ferry nasjonalhistoriske park.

Pengene skal gå til vedlikehold av National Park Service (NPS), byrået som drifter landets nasjonalparker. Pengene er fra Trumps egen lomme.

- Det er enkelt. Dette er alle pengene presidenten har mottatt i sitt første kvartal, sa Spicer til fremmøtt presse ifølge huffingtonpost.

- Presidenten er stolt over å bidra med lønna fra første kvartal, til det viktige arbeidet til NPS, som bevarer vårt lands nasjonale sikkerhet.

Proud to accept $78k donation from @POTUS of his first quarter salary on behalf of @NatlParkService #FindYourPark pic.twitter.com/HWvbNkvC82 — Secretary Ryan Zinke (@SecretaryZinke) 3. april 2017

Under valgkampen sa Trump at han ikke ville ha lønn som president, men det viste seg at den er han pliktig til å ta imot. Han sa da at han vil donere bort pengene. Årlig lønn som president er i underkant av 3,5 millioner kroner.

I budsjettforslaget er det derimot lagt opp til kutt for innenriksdepartementet, som NPS ligger under, på nesten 12 prosent. Det tilsvarer 1,5 milliarder dollar, eller12,8 milliarder norske kroner. NSP har et etterslep på 229 millioner, nesten 20 millioner kroner, og kritikerne mener donasjonen kun er et pr-stunt.

Kritikere hevder også at etterslepet på vedlikehold av nasjonalparkene er blitt brukt som belegg for å privatisere parkene.

- Dersom Donald Trump faktisk er interessert i å hjelpe parkene, burde han slutte å forsøke å rasere budsjettene til et historisk minimum, sier leder for miljøorganisasjonen Sierra Club, Michael Brune, til CNN.

Trump og sjefen for nasjonalparkene har tidligere vært i klinsj. Dagen etter presidenten ble innsatt, presset han konstituert sjef, Michael Reynolds, til å trekke tilbake et bilde på Twittersom viste hvor mange som hadde vært tilstede for å se presidenten bli tatt i ed, sammenlignet med Obama.

Det er heller ikke første gang en president donerer lønna, men det er ikke vanlig. Herbert Hoover, som hadde gjort seg rik på gruvedrift, samt John F. Kennedy som kom fra en velstående familie, ga bort sin lønn. Trump, som har bygd opp sin formue blant annet gjennom eiendom, er en av de rikeste presidentene gjennom tidene.