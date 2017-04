ANNONSE

Fra september 2015 til september 2016 solgte Oslo kommune 15 presteboliger.

En rekke av disse boligene gikk for en pris som meglere mener er godt under markedspris.

Blant disse er Nils Tollers vei 2 i Oslo, som ble solgt for 10,5 millioner kroner, som var takst.

- Denne eiendommen ville gått for over 20 millioner kroner i det åpne markedet, sier eiendomsmegler Anders Langtind i Privatmegleren Ullevål til Finansavisen.

Villaen på 221 kvadratmeter med 989 kvadratmeter tomt på Blindern i Oslo var én av 15 presteboliger som Boligbygg Oslo KF har solgt. Presten som hadde bodd i huset siden 2002 fikk tilbud om å kjøpe det til takst, som er 10,5 millioner. Nabovillaen ble solgt for 23 millioner kroner på samme tid.

Av de 15 presteboligene ble sju solgt til prestene som bodde i husene.

Finansavisen skriver at mens presteboligene, som ble solgt til beboere, gikk til takst, ble de åtte andre boligene solgt for i gjennomsnitt 14 prosent over takst. To av dem ble solgt henholdsvis 35 og 40 prosent over takst.

Kommunen fulgte Kulturdepartementets brev der det står at: «Om presten ønsker å kjøpe og fondet ikke har innvendinger til salg, vil salgsprisen bli fastsatt etter taksering av boligen. Boligen kan ikke selges til underpris, men i samsvar med beregnet markedsverdi.»

Takstmann Pål André Thronsen, som har taksert eiendommene, sier til Finansavisen at boligenes markedsverdi var basert på takst.

