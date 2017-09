Prisen for SFO skyter til himmels for norske foreldre

Prisene øker dobbelt så mye.

SSB la tirsdag frem nye tall som viser at prisene på skolefritidsordningen (SFO) for norske foreldre skyter til himmels.

Prisene på SFO har økt dobbelt så raskt som prisstigningen de siste åtte årene, mens prisen på barnehage omtrent har fulgt vanlig prisstigning.

- Fra 2009 til 2013 økte gjennomsnittlig månedstakst for en fulltidsplass i SFO med 16 prosent. Fra 2013 til januar 2017 var økningen på 14,6 prosent, skriver SSB.

Dette skjer til tross for at kommunene ikke har lov til å tjene penger på ordningen, men at SFO skal drives etter selvkost.

SSB mener at en forklaring på dette er at kommunene velter kostnader fra barnehage, som de ikke får dekket på grunn av maksprisen, over på SFO-ordningen.

En annen årsak er ganske enkelt at lønnsutviklingen har vært høyere enn prisstigningen, og lønn er den viktigste kostnaden til SFO.

- SSBs arbeidskraftskostnadsindeks for helse- og sosialtjenester viser at de totale arbeidskraftkostnadene for helse- og sosialtjenester økte med 34,9 prosent fra 1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2017. Selv om dette ikke er noe nøyaktig mål på kommunenes kostnader ved drift av SFO, så gir det en indikasjon på at kostnadene nok har økt betydelig i perioden.