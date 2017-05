Priskrig i påsken ga lavere inflasjon

ANNONSE

Prisene på matvarer falt 2,1 prosent i april, ifølge SSB. Fallet kom i stor grad som følge av lavere priser på sjokolade, kjøtt og frukt i anledning påsken.

Utslagene er spesielt store da påsken falt på en annen måned enn i 2016.

- Her ser vi at priskrigen i lavprisbutikkene har en effekt. Spesielt innen frukt og grønt er det en vanvittig priskrig nå. Vi har aldri sett noe liknende, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop til Nettavisen.

Dumpet prisen på Påskeegg med 76 prosent

Disse påskevarene er nedpriset nå

Lavpriskjedene presset



Hos konkurrenten Norgesgruppen, som blant annet huser Kiwi, er man bekymret over lønnsomheten.

– Nedgangen på 2,1 prosent er veldig mye. Dette bidrar til å holde den generelle prisstigningen nede. I tillegg utfordrer dette lønnsomheten i vår bransje. Når lavpriskjedene kjører så hardt, blir det tøft å henge med, sier Bård Gultvedt, direktør for næringspolitikk i Norgesgruppen, til Nettavisen.

Priskrigen bidro altså til at prisene på mat og drikke var 2,1 prosent lavere enn for et år siden. Det bidro til å senke inflasjonen til 2,2 prosent i april, en nedgang fra 3,3 prosent for et år siden.

Størst er fallet i kategorien «frukt». Den var i april 7,6 prosent lavere enn for et år siden.

Sukkervarer, inkludert sjokolade, var ned 4,2 prosent, mens kjøttprisene falt fire prosent.

–I år var det også et mye større fokus på frukt i påsken. Kiwi hadde en egen kampanje på sunt smågodt, fortsetter Gultvedt.

Lavpriskjedene kutter smågodtprisen

– Et beinhardt kjør

Takle Friis viser til at både Extra, som er en del av Coop, Kiwi og Rema har hatt store tilbud på blant annet sjokolade før påske. Dessuten tilbyr alle de lavpriskjedene store rabatter på frukt og grønt.

Nå som 17. mai nærmer seg, har lavpriskjedene i stedet startet priskrig på norske flagg og is.

- Det er et beinhardt kjør hver dag. For å være billigst, så må vi ofre marginene, men vi har ingen intensjon om å gi oss, sier Takle Friis.

Priskrigen før 17. mai er i gang: - Vi blir aldri lei av å krige for kundene våre

17. mai: Norske flagg dumpes i pris

Har du fått med deg denne videoen?