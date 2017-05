Priskrigen før 17. mai er i gang: - Vi blir aldri lei av å krige for kundene våre

ANNONSE

«Priskrig» er etter hvert blitt et kjent begrep i media, og for Kiwi, Coop Extra og Rema 1000 tilspisses «krigen» rundt enhver høytid - også 17. mai.

Flaggprisen ble dumpet først, helt ned til én krone - både på Coop Extra og på Kiwi. På Rema 1000 var flaggprisen på 11,50 tirsdag formiddag, men vil etter all erfaring å dømme snart dumpes til konkurrentens nivå.

KJEDEDIREKTØR i Extra, Christian Hoel.

Nettavisen besøkte Rema 1000 Universitetsgata, Coop Extra Pilestredet Park og Kiwi W.M. Thranesgate tirsdag morgen for å se hvilke varer lavpriskjedene har 17.mai-tilbud på akkurat nå.

- Aldri lei



Etter butikkrunden å dømme er det røkt laks, røkt ørret, Royal is og ulike dessertsauser, som er å regne som 17.mai-pakka». I tillegg er festkake og 1,5 litersflasker fra Coca Cola-sortimentet på tilbudssiden, blant annet hos Coop Extra.

- Vi vet at kundene planlegger 17.mai-feiringen i god tid, og mange handler uka før. 17. mai er neste onsdag, så det betyr at det er lurt å gjøre unna en del handling denne uka og i helga, sier kjededirektør i Extra, Christian Hoel, til Nettavisen.

Hoel forteller at de i tillegg har som mål å selge rundt én million jordbærbegre og 300.000 flagg før 17.mai-toget går av stabelen.

- Hvis de andre kjedene legger prisen under våre, vil vi naturligvis følge etter. Slik er det. Det er derfor all grunn for kundene til å rope hurra for konkurransen i dagligvaremarkedet.

- Er dere lei av priskrigen som kommer ved hver eneste høytid?

- Nei, vi blir aldri lei av å krige for kundene våre, sier Hoel.

- Vi elsker priskrigen



På Kiwi i W.M. Thranesgate i Oslo, finner vi ingen tilbudsplakater som lover 30 prosent på ørret, laks og is. Men kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin beroliger med at kundene skal få de typiske 17.mai-varene til samme pris hos Kiwi, som hos Coop Extra.

KOMMUNIKASJONSSJEF: Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi.

- Vi har både Lofoten einerøkt laks til 63,30 kroner for 260 gram og einerøkt ørret til 79,80 kroner for 260 gram. Vi selger også Hennig Olsen jubileum vaniljeis til 34,20 kroner for 0,9 liter. Samtidig har Kiwi presset ned prisen på både Isabella is, Friskis og Kroneis. Vi har også seks 1,5 liter Coca-Cola til 89 kroner og åtte 1,5 liter Pepsi Max til 109 kroner, sier Arvin.

Arvin forteller at Kiwi presser prisene hver dag ut fra sin egen strategi.

- Vi venter ikke på konkurrentene. Men selvsagt følger vi med på deres priser, for å sikre at vi til enhver tid er minst like billige på alle varer.

- Er dere lei av priskrigen?

- Vi, nei! Vi elsker den! Vi synes det er hyggelig at alle kan ha råd til en skikkelig feiring av 17. mai til en billig penge, sier Arvin.

Kommer flere tilbud



PÅ REMA har de tilbud på 10 halvlitersflasker brus fra Ringnes til 99 kroner.

På Rema 1000 i Universitetsgata finner vi ikke så mange 17.mai-varer til nedsatt pris, men vi får vite at det vil komme flere 17. mai-tilbud i dagene som kommer.

Tirsdag formiddag hadde butikken tilbud på Ringnes brus, med 10 halvlitersflasker til 99 kroner. Når Nettavisen spør Rema 1000 om hvilke andre tilbud de kommer med før nasjonaldagen, får vi dette svaret fra pressetalsperson Ann-Kristin Pettersen:

- Vi kan forsikre om at vi også til 17. mai skal ha butikker som er fylt opp med masse frukt og grønt, fantastisk grillmat og alle de varene kundene våre ønsker å kjøpe til nasjonaldagen. Dette skal vi ha de laveste prisene på.

