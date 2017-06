Prissjokk for matvarer

ANNONSE

Matvareprisene gikk opp 3,1 prosent, og det var frukt-, sjokolade- og kjøttvarer som bidro mest, ifølge SSB.

«Prisoppgangen på matvarer skyldes i all hovedsak oppgang etter påsketilbud i april», skriver SSB i en melding.

De viktigste utslagene er som følger:

Prisen på frukt steg hele 11 prosent fra april til mai.



Prisen på grønnsaker steg 4,6 prosent.

Prisen på sukkerholdige varer som sjokolade steg 4,2 prosent.

Prisen på kjøtt steg 2,2 prosent.





Dyrere bensin

Økte drivstoffpriser bidro også til oppgangen i KPI. Etter tre sammenhengende måneder der bensin og diesel har falt i pris ble det registrert prisoppganger i mai på henholdsvis 0,7 og 1,1 prosent, ifølge SSB.







Det er ikke første gang priskrigen mellom dagligvarekjedene gir utslag i inflasjonen. I april kom det en motsatt effekt, sendte priskrigen inflasjonen ned.

Mer sannsynlig med rentekutt

Ellers holder kjerneinflasjonen seg i underkant av Norges Bank og analytikernes forventninger. Kjerneinflasjonen var 1,6 prosent i mai, ned fra 1,7 prosent i april. 1,7 prosent var også hva snittet av hva økonomene på forhånd ventet.

«Kjerneinflasjonen er nå godt under inflasjonsmålet og lavere enn Norges Bank forventet seg i mars», sier Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i en oppdatering.

Lavere inflasjon taler vanligvis også for lavere rente, men Strøm Fjære mener det skal mer til for sentralbanken går inn for rentekutt.

«Økonomien er på vei opp og ledigheten har falt. Selv om boligprisene har roet seg litt er nok boligmarkedet og husholdningenes gjeld fortsatt et argument mot å kutte renten. Vi holder på forventningen om uendret rente i juni og fremover, men nedsiderisikoen øker jo lavere inflasjonen kommer», skriver Strøm Fjære.

Den svake inflasjonen har også hatt en effekt på den norske kronen, som svekker seg mot både euroen og dollaren. En euro koster nå 9,54 kroner, mens en dollar koster 8,52 kroner.

