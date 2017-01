Prissjokk fra papiraviser

ANNONSE

DN er trolig Norges dyreste dagsavis med de nye satsene, skriver Journalisten.

Lørdagsutgaven økte i pris fra 49 kroner til 59 kroner - drøye 20 prosent - i det vi bladde oss inn i kalenderåret 2017.

Det tilsvarer samme pris som Morgenbladet og 19 kroner mer enn Finansavisen.

En uke tidlgere ... 49 kroner.

- 10 kroner ikke avgjørende

Sjefredaktør og administrerende direktør Amund Djuve i DN forsvarer prisøkningen slik:

- Så lenge vi klarer å produsere et produkt med god nok journalistisk kvalitet, tror vi ikke en prisøkning på ti kroner vil være avgjørende for om lesere velger DN eller en billigere avis, skriver Djuve til Journalisten.

DN hadde i 2015 et papiropplag på 56.969 eksemplarer en gjennomsnittlig utgivelsesdag, ifølge statistikk fra Medienorge.

Også Dagbladet øker prisen på nyåret - fra 30 til 35 kroner.

