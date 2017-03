Privat sektor: - Enighet om lønnsoppgjøret

ANNONSE

- Dette er et solidarisk oppgjør. Vi har sikret et generelt tillegg til alle og et løft til de lavest lønte, mange av dem kvinner, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

- Vi har strukket oss langt, men vi endte på et resultat vi som fellesskap kan akseptere. For oss var det viktig å oppnå enighet, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Fakta om oppgjøret:



Omfatter rundt 170.000 medlemmer.

Totalt vil om lag 20 prosent av disse arbeidstakerne få lavlønnstillegg.



Det er gitt et generelt tillegg på 50 øre og i tillegg et lavlønnstillegg på 1,50 kroner.Rammen på oppgjøret er beregnet til 2,4 prosent.

Lavlønnstillegget vil spesielt komme kvinnene til gode.

Halvparten av alle som får lavlønnstillegget er kvinner.



Pluss 1.000 kroner

Forhandlingsresultatet innebærer at alle de som omfattes av oppgjøret, får et generelt tillegg på 1.000 kroner i året.

For medlemmer på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Med en gjennomsnittlig årslønn på 407.265 kroner eller mindre, vil det i tillegg bli gitt et tillegg på 2.900 kroner, totalt 3.900 kroner.

Lavlønnsprofil

Godt over halvparten av medlemmene som får lavlønnstillegget, er kvinner.



- Vi viser ansvarlighet i en situasjon med rekordhøy ledighet. Dette er et oppgjør som tar hensyn til at mange bedrifter fremdeles er i en vanskelig situasjon. Nå forventer vi at andre grupper, ikke minst toppledere og eiere, utviser samme ansvarlighet, og at myndighetene gjennom sin politikk ikke ytterligere forsterker forskjellene i samfunnet.



