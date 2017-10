Anslår at avansen på noen typer øl er på mellom 150 og 200 prosent for dagligvarebutikkene.

Professor ved Høgskolen Christiania, Runar Døving, sier til TV 2 at prisene på øl i dagligvarebutikkene kunne vært mye lavere.

- Prisene på øl, altså avansen for dagligvarebutikkene er helt absurd høy, sier han til TV 2.

Bakgrunn: Bransjefolk frykter priskrig på øl

- Avansen hos dagligvarebransjen på enkelte øltyper må jo være bortimot 150-200 prosent, fortsetter han.

Mandag sa Døving at literprisen på øl bør ligge på 40 kroner, ikke 60 til 100 kroner som i dag.

Uttalelsene kommer etter at bransjefolk mandag gikk ut og sa at de frykter priskrig på øl i butikkene.

Les også: Professor: - Matvarekjedene gambler med barns helse

Bakgrunnen var at ølmerker med høyere alkoholprosent selges nå til lavere priser på Vinmonopolet enn øl med lavere alkoholprosent i butikker, hevdet Bryggeri- og drikkevareforeningen, ifølge Finansavisen.

- Jeg er litt forundret over at det er nettopp Vinmonopolet som går i bresjen for denne prisreduksjonen, sier bryggeriforeningens direktør Petter Nome til avisa.

Han sa han frykter at dette kan føre til priskrig på øl også i dagligvarebutikkene.

Les også: Nå er smågodtkrigen i gang

Mest sett siste uken