Professor: - Matvarekjedene gambler med barns helse

- Det er veldig alvorlig.

- Hvis vi kjøper veldig mye godteri, som inneholder veldig mye

kalorier, så er det på fare for folkehelsa. Jeg er spesielt bekymret for barna. Slike smågodtkriger gjør at de blir påvirket til å utvikle usunne vaner, sier Jøran Hjelmesæth til Nettavisen.

Hjelmesæth er leder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold, og professor ved Universitet i Oslo. Han er en av Norges største eksperter på overvekt.

Kraftige priskutt

Han er lite fornøyd med at dagligvarekjene nok en gang har startet opp en priskrig på smågodt. Åtte dagligvarekjeder, inkludert Rema 1000, Kiwi og Extra, kuttet smågodtprisen med opp til det halve mandag. I helgen kuttet dessuten Coop Mega smågodtprisen til kun 30 kroner kiloen.

Hjelmesæth sier at mye godteri, selv i en kort periode, kan gi varig vektoppgang.

- Internasjonale forskning tyder på at overspising av kalorier i en høytid kan føre til en halv til en kilo vektøkning pr person i befolkningen, sier Hjelmesæth.

Gambler med barns helse

Han understreker at slike vektøkninger ikke nødvendigvis forsvinner i etterkant.

- Vi kan spøke med ting som smågodtkrig, men sannheten er at overvekt og fedme fører til økt risiko for hjerte- og karsykdom og en tidlig død. Det er veldig alvorlig. Det er synd at dagligvarekjedene gambler med barns helse gjennom å nærmest gi bort smågodt, sier Hjelmesæth.

Han mener det eneste som kan stoppe slike smågodtkriger i fremtiden er å øke skattene på sukker og usunn mat. Det er allerede i dag en sukkeravgift på over tjue kroner på smågodt.

- Ved økte skatter blir det enda dyrere for kjedene å ha slike smågodtkriger. Samtidig bør man redusere prisen på sukkerfrie og sunne varer. Det er også hva Verdens helseorganisasjon anbefaler, sier Hjelmesæth.

Ikke så bekymret

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) i Helse- og omsorgsdepartementet understreker at det ikke er så bekymret for sukkeret ved høytider og spesielle anledninger.

- Det er det vi spiser hver dag som har størst betydning for helsen vår. Selv om dette først og fremst er et spørsmål for foreldrene, er det viktig med tilrettelegging for sunne valg. Både barnehager, skoler og nærmiljø og fritidsaktiviteter har alle en rolle her, skriver Bjerke i en mail til Nettavisen.

Hun synes ikke økt sukkerskatt er en god idé.

- Matvarebransjen kan være med å legge til rette for sunnere valg blant annet gjennom å utvikle produkter med mindre sukker. Vi har allerede flere særavgifter på sukker og sukkerholdige varer, det er ikke aktuelt å øke disse nå, skriver hun.

Vil at folk gjør sunne valg

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop understreker at Coop ønsker å bidra til at kundene kan gjøre sunne valg gjennom hele året.

- Ja, vi setter smågodtprisene ganske lavt et par ganger i året, men vi kjører kampanjer på frukt, grønt, fisk og andre sunne produkter gjennom hele året. Faktum er at det ikke får så mye oppmerksomhet, slik at folk får et skjevt inntrykk av hva vi faktisk gjør for å bidra til sunnere valg hos kundene, sier han til Nettavisen.

Han viser blant annet til at Coop nylig har lansert den såkalte Knerten-serien, en serie sunne produkter for barn. Tidligere i år innførte Coop dessuten elleve prosent rabatt på frukt og grønt for medlemmer i alle Extra- og Obs-butikker.

- Vi skal ta de signalene vi får i debatten på alvor, fordi overvekt blant barn og voksne er et samfunnsproblem som det er viktig at vi bidrar til å løse gjennom å gi kundene mulighet til sunne valg. Samtidig kan vi ikke drive overformynderi. Sannheten er at mange kunder ønsker smågodt., sier Kristiansen.

Ingrid Solberg Gundersen, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, svarer noe liknende.

- Kjedene våre setter prisene etter konkurransesituasjonen på de ulike varekategoriene til enhver tid, og heldigvis er det priskrig på sunne varer som frukt og grønt hele året, skriver hun i en mail til Nettavisen.

- Fungerer ikke

Helseminister Bent Høie har inngått en avtale med industrien å gi sunnere matvarer til norske folk. Dagligvareaktørene skal redusere innholdet av sukker, salt og mettet fett i varer.

- Det er veldig bra, men smågodtkrigen viser at denne intensjonsavtalen ikke virker slik den burde, sier Hjelmesæth.

Statssekretær Bjerke er uenig.

- Intensjonsavtalen ble underskrevet for under et år siden og det er stor interesse fra bedriftene om å delta. Vi må gi industrien tid til å følge opp og har tiltro til at bransjen er opptatt av å redusere sukkerforbruket blant barn og unge. Avtalen er uttrykk for at vi må jobbe med dette over lang tid. Vi vil samtidig følge nøye med på hva som konkret blir gjort, og oppfordre til forsiktig bruk av tilbud på usunne produkter, skriver hun.

