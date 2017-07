- Hvis Venstre feiler blir Norge Trump-land, men klarer Venstre det kan vi bli som Frankrike

Et Norge uten et stort Venstre kan være et land mange ikke ønsker å bo i.

Trine Skei Grande er på turné over hele Norge istedenfor å reise på ferie, og opplever at Venstre har blitt hovedfienden til Arbeiderpartiet. Sperregrensen skriker likevel som en måke i skjærgården mot det eldste partiet i Norge.

I siste episode ser ekspertene på om det i det hele tatt finnes noen løsning, og peker på hva partiet må gjøre for å bli store. George Gooding er også klar på hva konsekvensene kan være for Norge hvis partiet ikke klarer det:

- Hvis Venstre ikke klarer å bli store går vi i retning av USA når det gjelder polariserte blokker.

Noe som får Even Aas-Eng til å enkelt uttale følgende:

- Gud bedre.

