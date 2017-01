- TV 2 mot historisk underskudd

ANNONSE

Det er Dagens Næringsliv som skriver at en intern rapport i TV 2 forteller at resultatet for 2016 lander på minus 288 millioner kroner.

Selv om inntektene har fortsatt å komme til TV 2, så har selskapet brukt mer enn forventet på innholdsproduksjon.

Rapporten anslår at innholdkostnadene på 2,65 milliarder kroner i 2016. Det er 690 millioner kroner mer enn prognosen som ble laget i 2015.

Innholdkostnader omfatter alt fra egenproduksjon til kjøp av fotballrettigheter og lisenser for visning av spillefilmer. I 2016 har TV 2 blant annet sendt fra OL i Rio, Fotball-EM i Frankrike og Premier League.

TV 2 er midt inne i en stor nedbemanningsprosess der 350 millioner kroner skal kuttes. Samtidig behandler Stortinget en ny avtaleperiode for en kommersiell allmennkringkaster. Det vil kunne gi inntil 135 millioner kroner i statsstøtte.

Under en høring i Stortingets Familie- og kulturkomite sier TV 2-sjef Olav T. Sandnes at mediebransjen nå opplever store omveltninger og at de er større og skjer hurtigere enn tidligere antatt, skriver DN.

– Det opplever alle aktørene. Også vi. Det er riktig at det først traff avisene og nå treffer det oss. Om noen få uker så er vi mellom 100 og 150 personer færre i TV 2 enn vi var for bare noen få måneder siden. Det er fordi vi har måttet gjennomføre kostnadskutt for å frigjøre ressurser slik at vi kan satse på det vi tror kan være viktige bærebjelker også fremover. At rammevilkårene for mediebransjen endres så hurtig, er en utfordring for mediemangfoldet, sa Sandnes.