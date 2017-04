- Vendela og Petter kan tjene enorme summer på forholdet

ANNONSE

Vendela Kirsebom (50) og Petter Pilgaard (39) har stjålet overskriftene i de fleste av landets medier den siste tiden, med spekulasjonene om de to Farmen Kjendis-deltakerne er blitt kjærester.

Omtalen av de to eksploderte i starten av februar, da paret ble fotografert av Se og Hør i het omfavnelse på en kafé i Oslo. Tidligere i april ble så deres badeferie sammen på Mallorca behørig dekket av Se og Hør, og onsdag gjestet de to P4 der de fikk mange spørsmål om privatlivet fra leserne.

- Jeg er veldig, veldig glad i Petter. Jeg elsker Petter. Ja, jeg elsker deg. Men jeg elsker å rense sluk også, sa Vendela Kirsebom da, og ingen av dem kunne svare på om de var kjærester eller ikke.

Det mangler altså ikke på oppmerksomhet.

Og oppmerksomheten er gull verdt, skal vi tro PR-ekspert Haakon B. Schrøder.

- Kapitaliserer på alt

- Det er helt klassisk å gjøre den typen relasjoner veldig mystiske, sier Schrøder til Nettavisen.

- De reiser på ferie, og det virker som om de trives veldig, veldig godt sammen. Det synes jeg bare er hyggelig. Men begge disse to lever i stor grad av å ha en verdi. En PR-verdi, understreker han.

Han mener de to er svært bevisste på hvordan de omtaler sitt eget forhold.

- For å si det sånn: hvis de ville, kunne de bekreftet at de var et par, og så kunne de satt punktum der. Men hvis de henger sammen og ikke bekrefter noen ting, fortsetter man å skrive om dem. Det blir litt sånn som med paparazzier: alle hater dem, men man er helt avhengig av dem.

- Hvor mye kan de tjene på dette?

PR-EKSPERT: Haakon B. Schrøder.

- Egentlig helt enorme summer. De kan kapitalisere på hver eneste forespørsel de får. Når de blir invitert til bedriftseventer, festivaler og motevisninger, er det klart at det har en pris. De gjør det ikke gratis.

- Ingen bløff

Heller ikke PR-rådgiver Jarle Aabø tror mystifiseringen av forholdet er tilfeldig.

- Det kan være en del av deres PR-strategi. To mennesker finner hverandre. Så er de kyniske, og tenker på hvordan de kan maksimere den ekte kjærligheten de har, sier han.

PR-EKSPERT: Jarle Aabø.

For ekte kjærlighet, det er han sikker på at det er.

- Det finnes nordmenn som har forsøkt å bløffe seg til kjærlighet med kjente, store, internasjonale artister, og blitt tatt med «skjørtet nede». For det viste seg at det ikke stemte. Så jeg tror ikke at de tuller. Dette er et vakkert, fint forhold, helt åpenbart, mener Aabø.

- Se blikkene deres, da!

Utviklingsredaktør i Se og Hør, Ingeborg Heldal, kaller det mye omtalte paret for «praktfulle».

- Både hver for seg og sammen! Jeg har registrert at folk spekulerer i om dette er et PR-stunt, men kom igjen da - se de blikkene de sender hverandre!

Hun mener hele Norge har lagt sin elsk på Kirsebom og Pilgaard etter deltakelsen på Kjendis-Farmen, der de fikk vist nye sider av seg selv.

- Når de da i tillegg plutselig får et godt øye til hverandre blir det nesten for mye for folk. Her har vi et tilfelle hvor pluss og pluss blir så mye pluss at folk går helt av skaftet.

- Aldersforskjellen spiller inn

SE OG HØR-REDAKTØR: Ingeborg Heldal.

I tillegg, tror Heldal, kan aldersforskjellen mellom 50 år gamle Vendela og 37 år gamle Petter vekke enda mer interesse.

- Det er nå engang slik at det gjerne skaper litt ekstra oppmerksomhet dersom dama er litt eldre enn mannen, så mulig det gjør at folk synes det er litt ekstra spennende, sier hun.

- Men det er jo egentlig en håpløst gammeldags tankegang. Tall er jo bare et nummer, og hvis man trives sammen er det ingen grunn til å la alder stå i veien!

- Utnytt situasjonen

Og å dra utnytte av folks elleville interesse? Det er helt greit, mener PR-rådgiver Jarle Aabø. Han ville gjort akkurat det samme selv.

- De er kjente fra før. Journalistene vil ringe dem uansett. Hvordan kan de skape verdier på denne ømme, vakre kjærligheten mellom en 50-åring og en 37-åring? Sånn ville i hvert fall jeg tenkt.

- Hva er rådet ditt til Kirsebom og Pilgaard?

- Vri den sitronen så lenge det er en dråpe saft igjen, svarer PR-rådgiveren.

