- Vær gjerne naken mens du steiker bacon, men ikke kall det likestilling!

- Jeg har til gode å høre om écn person som ble mer likestilt for at noen bloggere viste puppene sine, sier Ingeborg Heldal.

Denne uken har en rekke kvinnelige bloggere kastet BH-en foran kameraet. Det begynte med Anna Rasmussen, og fortsatte med blant annet Martine Halvorsen, Andrea Sveinsdottir og Sofie Nilsen. Toppløse og blide utfører de ulike huslige gjøremål, og deler bildene på bloggene sine.

De sier de gjør det i likestillingens navn. Fordi «pupp er pupp» og fordi det «skal være like normalt for en jente å gå i bar overkropp, som en gutt», som Andrea og Sofie skriver.

Samtidig suser de til topps på blogglisten, med titusenvis av lesere som både hyller og kritiserer dem. KK-redaktør Ingeborg Heldal er en av de som mener toppløsbildene ikke handler om likestilling, men om lesertall og kampen om førsteplass på blogglisten.

- Jeg har til gode å høre om én som ble mer likestilt for at noen bloggere viste puppene sine, sier Heldal til Nettavisen.

Fredag var Heldal gjest i Nettavisen-podcasten «Hun vs. han», etter å ha skrevet en kronikk i KK hvor hun foreslår at «vi skal slutte å kle av oss og kalle det likestilling».

Hør podcasten her og lik podcasten på Facebook:





- Si det som det er



LIKESTILLINGSDEBATT: Ingeborg Heldal var gjest i podcasten Hun vs. han fredag.

Sofie Nilsen insisterer på at toppløsbildene handler om likestilling:

«Andrea og jeg valgte å ta denne kampen, rett og slett for at vi jenter ikke skal måtte sensurere puppene våre på lik linje med gutter. Det eneste som skiller en guttepupp og jentepupp er melkekjertler. Utenom størrelsen så er puppene våre helt like, så hvor er forskjellen?» skriver Sofie i et innlegg.

Andrea Sveinsdottir sier til Nettavisen at det naturligvis finnes viktigere likestillingskamper enn denne.

- Men vi har nå klart å skape en heftig diskusjon om temaet likestilling og rette fokuset mot det! Nettopp det gjør det hele til et godt innslag, mener Sveinsdottir.

Heldal synes imidlerid ikke at nakne pupper har noe med likestilling å gjøre.

- Jeg kjenner jeg ble oppgitt og lei over at vi skal bruke puppene som vårt fremste våpen i likestillingskampen, for det er da vitterlig viktigere ting vi kan gjøre for å fremme likestilling, sier Heldal, og fortsetter:

- Skal vi ikke bare kle på oss og finne andre arenaer å kjempe for likestilling på? Så kan de som vil (dele toppløsbilder) si det som det er. Nemlig at «jeg liker å ligge på toppen av blogglisten.» Det er en ærlig sak. «Jeg vet hvordan jeg skal få det til». Også en ærlig sak. Men ikke kall det likestilling.

Det at enkelte velger å kle av seg og vise bildene på bloggen sin, er hun ikke motstander av. Det må man få bestemme selv, mener Heldal.

- For all del, vær naken mens du steiker bacon, men ikke kall det likestilling!



Se klipp fra studio her:



- Ikke den personen jeg egentlig er



MammatilMichelle har svart på kritikken ved å dele flere videoer om nakenhet, før hun onsdag la ut promo om sin egen bok, «Naken», som slippes i september.

I et blogginnlegg fredag skriver hun imidlertid at toppløsbildet og nakenvideoene ikke har vært en del av promoteringen til boken:

«Fakta er faktisk at det ikke henger sammen, men nå i etterkant så ser jeg jo at det hadde vært et god idé til boksalg stunt,» skriver Rasmussen.

Da Side2 møtte Anna torsdag i forbindelse med en ny sesong av «Bloggerne», nektet hun å snakke om nakenkritikken. Men hun hevdet at hun er en annen person når hun skriver, enn hvordan hun er i virkeligheten:

- På bloggen gir jeg blanke faen i hva jeg deler. Det er fritt fram der, og jeg kan virke kvass og brutal. Det er ikke den personen jeg egentlig er, sa Rasmussen til Side2.

Har du sett denne populære videoen?

Mest sette video idag