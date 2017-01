– Det er kaos for Rema 1000

ANNONSE

Flere hundre tusen nordmenn har lastet ned Rema-appen, men ikke alle lar seg begeistre av «Æ». Det som skulle være tidenes merkelansering står i fare for å ende med et mageplask.

I Nord-Norge har butikkene allerede fått kallenavnet «Ræva 1000». Mange reagerer på at dagligvarekjeden skal fjerne flere merkevarer.

Krevende



– Rema 1000 sliter mer enn de har gjort på mange, mange år. Bunnpris har vraket dem som leverandør, de mister utvalg og får pepper av kundene. Dagligvarekjeden er inne i en negativt landskap, sier kommunikasjonsekspert Haakon B. Schrøder til Nettavisen.

– Det er kaos for Rema, fortsetter han.

Haakon B. Schrøder var rådgiver for Chess frem til selskapet ble solgt for 2,4 milliarder kroner.

Nettavisen var til stede under riksmøtet for Rema-kjøpmennene i forrige uke. Det var en alvorstynget Ole Robert Reitan som sto på scenen. I et tilbakeblikk på 2016 kunne han fortelle at kjeden ikke hadde hatt den veksten som var ventet.

SOSIOLOGEN: Trond Blindheim mener det kun er forbrukerne som er vinnerne av Rema 1000s nye strategi.

– Fremtiden kommer ikke til å bli mer behagelig, men mer krevende, sa Reitan til sine egne.

Vekket bransjen



Selv om matvarekjeden er på dypt vann, mener Schrøder at «Æ»-kampanjen har vært viktig vitamininnsprøytning for Rema-kjøpmennene.

– Det er utrolig typisk av de lærde å kritisere en slik lansering. Det skjer vel stort sett hver gang et selskap gjør en omfattende profilendring. Når 400.000 har lastet ned appen, så må det betraktes som en suksess, understreker han.

Sosiolog og tidligere reklamemann Trond Blindheim er enig.

– Dette fører til at hele bransjen våkner opp og det blir konkurranse om kundene. Sett i forbrukerperspektiv, er det veldig bra at Rema 1000 startet denne kampanjen, sier han til Nettavisen.

Beliggenhet avgjørende



Samtidig understreker Blindheim at pris ikke er avgjørende. Sosiologen som i dag er rektor ved Høyskolen Kristiania viser til at det er en annen faktor som er langt viktigere.

– Beliggenhet er det viktigste når det gjelder nordmenns valg av dagligvarer. Det er viktigere enn alt annet, sier sosiologen.

– Beliggenhet er så viktig at man kan sette det opp tre ganger på rad før man får neste faktor: At det er mulig å parkere der. Til slutt kommer pris og utvalg, fortsetter han.

Strategien med å hive ut merkevarer og knytte til seg færre leverandører er feilslått mener ekspertene.

– Dette kan fort vende mot dem. Mange merkevarer har en lokal tilhørighet og rører ved følelsene til folk, sier Trond Blindheim.

– Det er en feilslått strategi, fortsetter Haakon B. Schrøder.

