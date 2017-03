– Merete Hodne har gått på en skikkelig smell

ANNONSE

Frisør Merete Hodnes vant ikke frem med sin anke i den mye omtalte Hijab-saken i Høyesterett. Samtidig med straffesaken har hun stevnet Løgnaslaget, men revygruppen får fortsette å bruke ordet «nazifrisør».

Hodnes advokat, Linda Ellefsen Eide hos Advokatfirmaet Elden, sier at saken har fått store konsekvenser for Hodne.

- Hun har gått på en skikkelig smell etter pressens pågang mot henne, sier Eide til Nettavisen.

Advokaten forteller at det er usikkert om Hodne ønsker å gå videre med erstatningssaken mot Løgnaslaget.

– Det har kostet mye for henne å «stå i stormen» som har vært rundt hennes person, sier advokaten.

Nede for telling

I Gulating lagmannsrett ble Hodne dømt til å betale en bot på 7000 kroner for å ha nektet en hijab-kledde Malika Bayan adgang i sin frisørsalong på Bryne.

Høyesterett avviste anken. Eide sier at de ikke har tatt stilling til hvorvidt de skal ta saken videre til Menneskerettighetsdomstolen, som eventuelt ville være neste steg.

Et søk i mediearkivet Retriever viser at det frisøren så langt i år er omtalt over 722 ganger – bare 232 ganger i mars.

– Hvilke konsekvenser har mediedekningen fått for henne?

– Hun er nede for telling. Denne saken har ført til at Hodne ikke kan gå fritt på gaten uten at hun får en eller annen form for kommentar. Jeg tror ikke at hun hadde forstilt seg at denne saken skulle få en slik oppmerksomhet, sier advokat Eide.

Advokaten forteller også at familien har fått gjennomgå som følge av saken.

– Hva synes du selv om den medieoppmerksomheten saken har fått?

– Som forsvarer opplever jeg langt alvorligere saker, som drapssaker, narkotikasaker, mennesker som blir mishandlet og så videre. Jeg synes det er viktig at hun nå får fred. Jeg minner bare om Tore

LEGITIMERER MEDIEDEKNINGEN: Presseekspert Gunnar Bodahl-Johansen.

Tønne-saken og hvordan det endte til slutt, fortsetter hun.

Arbeiderparti-politiker og tidligere helseminister Tore Tønne tok i 2002 livet sitt etter å ha opplevd et enormt mediakjør i som følge av en omfattende bedragerisak.

– Ikke urimelig



Presseekspert Gunnar Bodahl-Johansen forsvarer norske mediers dekning av hijab-saken.

– Merete Hodne har markert seg i den offentlige debatten, og må også regne med motbør. Det er ikke urimelig at den saken får stor oppmerksomhet, sier Bodahl-Johansen til Nettavisen.

Gunnar Bodahl-Johansen er en av Norges fremste eksperter på presseetikk.

– Saken berører et tema som mange er opptatt av. Det vil igjen føre til at journalister hele tiden leter etter nye vinklinger for å holde saken varm. Det kan føre til at man ikke tar de nødvendige hensyn, og at man får overslag av usakligheter. I noen tilfeller kan det kanskje gå utover det omfanget den bør ha, påpeker presseeksperten.

Han synes sammenlikningen med Tore Tønne-saken blir gal.

- Det er lenge siden jeg har hørt noen dra frem Tønne-saken. Det var en sak som fikk helt andre konsekvenser, sier Bodahl-Johansen. Han presiserer at han ikke har gransket dekningen av hijab-saken.

