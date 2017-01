– TV 2-tillitsvalgte kan ikke kreve særbehandling

ANNONSE

To tillitsvalgte i TV 2 har denne uken fått vite at de er «overtallig» Blant dem hovedtillitsvalgt for Parat. Det har vakt sterke reaksjoner blant de ansatte.

– Det er et ganske alvorlig signal å sende, sa Henrikke Helland, som er tillitsvalgt i TV 2, til Nettavisen onsdag.

Tross sterke reaksjoner, tillitsvalgte har ikke eget vern mot oppsigelse. Det sier arbeidsrettsadvokat i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange, Henning M. Heitmann. Han har gjennomgått tariffavtalen til TV 2.

– Det kan se ut som tillitsvalgte forventer særbehandling og er opprørt over at de selv ikke er vernet mer enn andre. Det er i strid med det grunnleggende prinsippet at alle må vurderes etter de samme saklige kriterier fra arbeidsgivers side uavhengig av slike verv, sier Heitmann til Nettavisen.

Det er rundt 40 som får beskjed om at de er overtallig i TV 2 denne uken. To av dem er altså tillitsvalgte.

TV 2-ledelsen har rett

Advokaten kan ikke se at det er avtalt noen særskilt beskyttelse av tillitsvalgte mot å bli berørt med oppsigelse i nedbemanningen, eller noen særskilte formelle ordninger for å håndtere det.

– De har samme rettslige krav på saklig begrunnelse som andre ansatte, verken mer eller mindre, sier Heitmann.

– Derfor er det helt korrekt når ledelsen viser til at de ikke kan legge vekt på fagforeningstilhørighet, herunder kan de heller ikke legge vekt på om vedkommende har verv i anledning medlemskap i fagforening. Det er uttrykkelig lovbestemt forbud mot forskjellsbehandling på grunn av fagforeningsmedlemskap, fortsetter han.

Heitmann viser til at en arbeidsgiver i realiteten ikke kan «kvitte seg med tillitsvalgte». De ansatte kan jo når som helt velge en annen ansatt som ny tillitsvalgt og arbeidsgiver vil forholde seg til det siste valget som er gjort, forklarer han.

– Man blir altså dermed ikke uten tillitsvalgt ved en oppsigelse, dersom de ansatte tar tak i situasjonen og gjør et nytt valg, sier arbeidsrettsadvokaten.

Unyansert om «trynefaktor»



TV 2-ledelsen skal ha kommunisert at de ønsker å ta hensyn til ansiennitet, men de tillitsvalgte viser til at sakene de har fått på bordet «er av en ekstrem subjektiv karakter».

En slik tolkning støtter ikke advokat Henning M. Heitmann.

– Påstander om «trynefaktor» ser en ofte brukt nokså unyansert fra tillitsvalgte når det er snakk om å bruke skjønnsmessige vurderinger av kompetanse og ikke ren bruk av ansiennitetsprinsipp. Dette er fullt ut lovlig når det er saklig begrunnet i virksomhetens behov fremover og arbeidsgiver har en grundig prosess, det bygges på relevant og kvalitetssikret faktum og ikke tas utenforliggende hensyn, sier han og legger til:

– For arbeidsgiver vil det være tryggere jo mer objektive grunnlag som brukes, gjerne målbare og objektivt konstaterbare størrelser. Men domstolene aksepterer også at arbeidsgiver benytter mer skjønnsmessige vurderinger som grunnlag, sier Heitmann.

