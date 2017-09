217.000 nordmenn har ikke betalt NRK-lisensen

Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2017 at avgiften for 2017 skal være 2607 eksklusive merverdiavgift. Og at tilleggsavgiften skal være 15 prosent av dette.

Merverdiavgiften er på 10 prosent. Dette innebærer at årsavgiften blir 2867,70 inklusive merverdiavgiften.

Avgiften betales i to terminer på 1433,85 kroner.

Dersom en hel terminen er ubetalt blir da tilleggsavgiften 15 prosent.

Dersom dette ikke blir betalt sender NRK varsel om inkasso med betalingsfrist 21. oktober 2017.

Dersom dette ikke blir betalt overføres kravet til Statens innkrevingssentral, da påløper det ytterligere kr 1049 i utgifter.