Anette Hoff om «Hotel Cæsar»-pause: – Dette er en trist dag

ANNONSE

TV 2 bestiller ikke en ny sesong av «Hotel Cæsar». Skuespiller Anette Hoff (55) er ikke overrasket. Hun tror dette betyr slutten for serien.

Les mer: TV 2 dropper ny sesong av «Hotel Cæsar»

– Dette er ikke så veldig overraskende for meg. Jeg har opplevd at dette har ligget i kortene ganske lenge. For meg har det mer vært et spørsmål om når TV 2 ville annonsere det, sier Anette Hoff.

Hoff er for veteran å regne i såpeserien. Kun med korte avbrekk har hun spilt rollen som «Juni Anker-Hansen» siden begynnelsen i 1998.

– Det er klart at det er veldig vemodig. Dette er et veiskille i mitt profesjonelle liv. Jeg har brukt 20 år av livet mitt på «Hotel Cæsar». Det har vært en fantastisk reise. Jeg har vært veldig heldig som har hatt denne jobben, fortsetter hun.

– TV 2 omtaler dette som en pause. Tror du «Hotel Cæsar» kommer tilbake?

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror TV 2 kaller det en pause for å ikke skuffe seerne. Det er et kjempeapparat som skal reises på nytt igjen, sier skuespilleren.

– Jeg opplever dette som farvel til serien – en trist dag. Jeg er stolt og glad over å skapt norsk TV-historie. I størrelse har produksjonen vært en middels stor TV-bedrift. Nå ønsker jeg alle lykke til med å skaffe seg ny jobb, sier Hoff.



«Hotel Cæsar» er den lengstlevende såpeserien i Skandinavia gjennom tidene. Serien fikk Gullruten 2001 i klassen beste hverdagsdrama/såpe. I tillegg fikk Anette Hoff prisen for beste TV-skuespiller under Gullruten i 1999, og sammen med Sossen Krohg mottok hun under Gullruten 2010 æresprisen for deres innsats i serien gjennom tolv år.

Under Gullruten 2013 var Hotel Cæsar nominert i klassen beste TV-drama, men Halvbroren vant prisen. Det meste av serien spilles inn i selskapets studioer på Gamle Myrens på Torshov i Oslo.



Kommer du til savne «Hotel Cæsar»? Si din mening i kommentarfeltet!