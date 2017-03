ANNONSE

Mediepolitisk talsmann Arild Grande sier mye i utvalgsrapporten finner gjenklang i Arbeiderpartiets mediepolitikk.

Les også: Mediemangfoldsutvalget vil øke støtten med 840 millioner

– Det nye her, nemlig fritak fra arbeidsgiveravgift i en periode, er kanskje det mest krevende forslaget. Det må vi se nærmere på, sier han.

Grande er enig i henstillingen fra utvalget om at det må bli høyere tempo i mediepolitikken, og anmoder kulturministeren om raskt å følge opp.

– Skulle jeg peke på mangler her, kunne jeg tenkt meg løsninger som i større grad kan styrke redaksjonell bemanning. Indirekte støtteordninger gir ingen garanti for at det ikke fortsatt kuttes ned på journalister i redaksjonene, sier Grande.

Arbeiderpartiet er kritisk til forslaget om å kutte produksjonstilskuddet til nummer to-aviser i storbyene.

– Jeg er også skeptisk til å oppheve forbudet mot utbytte. Det er viktig at offentlige midler går til formålet og ikke til utbytte, sier Grande. (©NTB)

Les også: Utsetter kampen mot falske nyheter

Les også: Mediemangfoldsutvalget vil avkorte pressestøtten