Arbeiderpartiet endret sak på Facebook: Beklager blemme

OSLO (Nettavisen): - Dette var en blemme, selv om noen politiske motstandere helst vil fremstille det som noe annet, skriver fylkessekretær Audun Øvrebø i en beklagelse på Facebook.

Legger seg flat

Her legger han seg flat på vegne av Aust-Agder Arbeiderparti etter å ha postet en artikkel fra NRK Sørlandet om at akuttfunksjonen ved Flekkefjord sykehus var reddet. Det var en sak som utløste tverrpolitisk jubel i fylket. Øvrebø savnet en kommentar fra Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Odd Omland, en av dem som har jobbet lenge for saken. Den kommentaren hentet han selv inn. Sammen med et bilde av Omland og kommentaren ble NRK-saken lagt ut på Vest-Agder Arbeiderpartis Facebook-side.

Dermed ble det seende ut som om NRK Sørlandet hadde en sak om sykehusseieren med en smilende Ap-politiker som oppslag.

I NRK reagerte de da de ble oppmerksom på Vest-Agder Arbeiderpartis post på Facebook.

NRK Sørlandet presenterte mandag denne saken om at sykehuset i Flekkefjord får beholde både akuttkirurgi og traumemottak. NRK utstyrte saken med bilde av sykehuset.

NRK: - Aksepterer forklaringen

- Vi opplever dette som redigering av vårt innhold, uttalte distriktsredaktør Morten Rød i NRK Sørlandet til Fædrelandsvennen.

Til Nettavisen sier Rød at problemet er at Facebook-posten fra fylkeslaget fremstår som NRKs vinkling.

- Nå har Vest-Agder Arbeiderparti beklaget og gitt en forklaring på hva som skjedde, og vi aksepterer denne forklaringen, sier Rød.

Det er ikke første gang at mediebedrifter reagerer på at politiske partier formidler deres nyheter med en egen vri. I februar ble Senterpartiet kritisert for å ha skrevet om og byttet bilde på en Dagbladet-artikkel de delte på Facebook.

Da Vest-Agder Arbeiderparti skulle presentere den gode nyheten på sin Facebook-side var bildet av sykehuset byttet ut med en smilende Ap-politiker, Odd Omland. Faksimilen viser fylkeslagets post etter at den ble endret.

- Skal være mer obs

«Etter at jeg publiserte saken tenkte jeg ikke mer på den før Fædrelandsvennen ringte. Da jeg gikk inn igjen for å se på det jeg hadde lagt ut, så jeg at det ble feil slik den var fremstilt. Bildet hører fortsatt til Odds sitat, men samtidig står NRKs tittel under, og det fremstår som bildet står i NRKs oppslag. Det var ikke hensikten, og jeg korrigerte umiddelbart», skriver fylkessekretæren.

Han karakteriserer selv hendelsen som en blemme.

«Fremover skal jeg være mer obs, og sende en vennlig tanke om noen av mine kolleger i de andre partiene noen gang skulle gjøre samme blemme», skriver han på Facebook.