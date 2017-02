Arbeiderpartiet mener ny NRK-lisens er uansvarlig og useriøs

ANNONSE

Det er Arild Grande, mediepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, som rykker ut med krass kritikk i Dagbladet mot regjeringens forslag til en såkalt medieavgift.

– Idéen må legges død umiddelbart, for det er en forferdelig dårlig idé, sier han til avisen.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) la frem stortingsmeldingen om fremtidig finansiering av NRK før jul. Hun opplyste at NRK-lisensen skrotes, og byttes ut med en såkalt medieavgift.

VIL HA NY NRK-LISENS: Kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Helleland vil utrede tre modeller for en slik medieavgift. Det første forslaget er en husstandsavgift.

Et annet alternativt er en øremerket skatt etter finsk modell. Det siste forslaget er en skatt på et fast beløp per person med visse fritak, eksempelvis lav inntekt.

– Å finansiere NRK over statsbudsjettet er uansvarlig og useriøst av flere grunner. For det første truer det NRKs uavhengighet, og gjør at kanalen til enhver tid er avhengig av de styrende politiske strømningene. Det blir lett for politikere som ikke tåler en kritisk presse å kutte i bevilgningene, og det er fare for at kringkasteren blir kneblet, sier Grande til Dagbladet.

Bård Folke Fredriksen (H), statssekretær ved Kulturdepartementet, presiserer overfor Dagbladet at mange land har valgt å finansiere allmennkringkastere over statsbudsjettet.

